Giulio Cesare, ecco il volto del grande generale dell Impero romano

Una ricostruzione 3D ha svelato il volto del grande Giulio Cesare. Il geniale generale che portò l'Antica Roma a diventare da Repubblica a Impero, l'abile politico che riuscì a mantenere le terre conquistate, avrebbe avuto un problema durante la nascita, che gli causò una malformazione, una protuberanza sulla sua testa. Secondo la ricostruzione fatta al Museo Nazionale delle Antichità di Leida, nei Paesi Bassi, in occasione dell'uscita di un libro sul generale e dittatore romano scritto dell'archeologo Tom Buijtendorp, promotore dello studio, Giulio Cesare in realtà non era un uomo affascinate per quanto le sue storie ancora oggi lo siano.



(PICTURE BY©National Museum of Antiquities/Rijksmuseum van Oudheden)