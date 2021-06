29 giugno 2021 14:06

Euro2020, l'eliminazione della Francia scatena l'ironia dei social

"Liberté, Egalité, rigore sbagliato da Mbappe". La rivalità - calcistica e non solo - che contrappone da sempre l'Italia e la Francia, da ieri sera si arricchisce di ulteriori spunti di pungente ironia.

Dopo la partita contro la Svizzera persa ai rigori e l'eliminazione da Euro2020, i social netowrk sono stati inondati di meme e commenti da parte dei tifosi azzurri. Moltissimi riferimenti vanno alla recente vittoria all'Eurovision dei Maneskin (con annessa polemica dopo la richiesta di squalifica avanzata dai francesi per il presunto uso di cocaina durante la serata finale), ma non mancano flashback al Mondiale del 2006, vinto in finale proprio contro "les bleus".

Tra quelli con una memoria storica più ferrata c'è invece chi, anche a distanza di 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, non smette di chiedere indietro ai cugini la tanto amata Gioconda.