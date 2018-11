Ecco i mattoni realizzati con l urina umana: dal Sudafrica la nuova frontiera dell edilizia sostenibile

FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News



I bio-mattoni si fanno con la pipì. L'idea è di alcuni studenti dell'Università di Cape Town, in Sudafrica, che hanno mischiato l'urina umana a sabbia e batteri, trasformando i liquidi di scarto in materia prima per l'edilizia. Tutto è basato su una reazione chimica, la stessa che permette la formazione delle conchiglie in mare, che garantisce un prodotto finale resistente attraverso un processo che ha scarti minimi.