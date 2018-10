Dominique, l artista che raccoglie i rifiuti e li trasforma in vere opere

Il suo nome è Dominique e una vacanza in Malesia le ha fornito una grande ispirazione per il suo progetto: si era, infatti, unita a una squadra dedita alla pulizia di una piccola spiaggia e, siccome in trenta minuti avevano raccolto una dozzina di sacchi dell'immondizia, ha pensato bene di utilizzare questi rifiuti per comporre sulla sabbia la rappresentazione di una tartaruga hawksbill, animale a rischio estinzione, per denunciare e sottolineare i danni causati al pianeta dall'inquinamento. La foto della sua opera ha ricevuto subito un grande consenso sui social e così Dominique ha continuato a realizzare piccole opere d'arte utilizzando i rifiuti che raccoglie quotidianamente, mentre porta a spasso il cane o accompagna i figli a scuola, e a condividerli tramite l'hashtag #projectlittercritter. (FOTO: ©Allthatisshe/IBERPRESS News)