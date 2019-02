Dolore in casa Icardi, è morto l amato cane Coco

Mauro Icardi esprime attraverso un post su Instagam tutto il suo dolore per la perdita del suo amato cane Coco. "Grazie mio fedele amico", scrive, "grazie per tutti i momenti vissuti, sei stato il primo ad arrivare e te ne sei andato via così presto, ma sicuramente, ovunque tu sia, so che starai bene e sarai sempre tra noi perchè il tuo ricordo non si cancellerà mai". E conclude: "Ti vogliamo tanto bene. La tua famiglia". Al dolore di Maurito si è aggiunto anche quello della moglie Wanda Nara che scrive: “Anche se non smettiamo di piangere, terremo i bei ricordi. Ci mancherai e ti ameremo per sempre Cokito”.