"Com'è stato" la vita del campo rom attraverso l'esperienza del lockdown

Un video breve nato dall'idea del collettivo cinematografico indipendente MantraMezcal e che ha come obiettivo quello di raccontare le storie del Villaggio delle Rose, campo rom a sud di Milano, sottolineando le similitudini tra la loro quotidianità e le nostre vite fermate dal lockdown.

Con immagini girate qualche mese prima dell'arrivo del Coronavirus, il collettivo ha deciso di procedere con un montaggio diverso da quello pensato in precedenza, cercando di esorcizzare la paura della pandemia entrando al tempo stesso in empatia con un "popolo invisibile", come lo chiama il regista Filippo Pax.