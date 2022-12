07 dicembre 2022 14:39

Il Christmas Village porta la magia Disney a Milano

Wlat Disney Italia accende l'albero dei desideri e inaugura il Christmas Village a Citylife Shopping District a Milano. Madrina dell'inaugurazione Diana del Bufalo accompagnata da Jay Visconti, Vice President Consumer Product Disney Italia, Paola Bassino, Vice President Make-A-Wish® Italia, Alessandro Corte Rappis, Head of Asset Management and Letting Italy Northern Area, Generali Real Estate S.p.a e Lamberto Bertolé Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano. Il Christmas Village porta la Magia Disney, Pixar, Marvel e Star Wars a Milano, in piazza Tre Torri fino all’8 gennaio. L'iniziativa rientra nel progetto del Comune di Milano "Il Natale degli Alberi" ed è tra i 19 luoghi che porteranno lo spirito natalizio in città Il villaggio propone diverse attività ludiche ed educative per le famiglie con bambini ed è accessibile gratuitamente e con prenotazione tramite il sito (clicca qui ).