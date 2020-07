Caffè, la Campania candida l'espresso napoletano a Patrimonio Unesco

La giunta regionale della Campania ha trasmesso alla Commissione italiana per l'Unesco il dossier "La cultura del caffè espresso napoletano", che avvia la richiesta di iscrizione nella lista del Patrimonio culturale immateriale. "Il caffè in Italia non è soltanto una bevanda, ma esprime una vera e propria cultura, un rito tutto napoletano che ha dato vita a tradizioni diffuse ovunque, come quella del caffè sospeso che evoca il senso dell'ospitalità", si legge in una nota. Dopo l'Arte del pizzaiolo napoletano, ora anche la cultura del caffè espresso napoletano "merita il prestigioso riconoscimento Unesco".