Arthur Chatto, il nipote della Regina Elisabetta II star di Instagram

Diciannove anni, più di 100mila follower su Instagram, appassionato di sport e di selfie a petto nudo. È Arthur Robert Nathaniel Chatto, secondogenito di Lady Sarah Chatto, figlia della principessa Margaret, la sorella della Regina Elisabetta II (scomparsa nel 2002). Non ha titoli ed è 25esimo in linea di successione, ma, in quanto a sex appeal, sembra essere comunque un degno sostituto del principe Harry (per ovvie ragioni fuori dal mercato). Anche se attualmente "impegnato", le giovani che lo seguono su Instagram non perdono le speranze e continuano a fargli i complimenti più disparati: "Sposami" e ancora "Ti amo".