Sui fondali marini c'è una "rete elettrica" vivente

Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances e guidato dalla University of Southern California, che potrebbe portare a strategie innovative anche contro i gas serra prodotti dalle attività umane. Nessun microrganismo da solo è in grado di consumare il metano, e infatti i ricercatori hanno scoperto che a fare il lavoro è una coppia inedita. Da un lato c'è un tipo di microbo appartenente agli Archea, uno dei tre grandi gruppi insieme a batteri ed eucarioti in cui sono divisi gli esseri viventi: questi scompongono il metano, ma il processo rilascia elettroni che, se non vengono presi in carico da un'altra molecola, bloccano tutta la reazione. Qui entrano in gioco i batteri, che non sono in grado di consumare il gas, ma aiutano gli Archea trasferendo gli elettroni alle loro molecole di solfato. L'intero processo funziona perché i due tipi di microrganismi si uniscono in una sorta di rete elettrica e gli autori dello studio sono riusciti per la prima volta a misurare in laboratorio lo scambio di elettroni grazie a campioni raccolti da diversi fondali, incluso quello del Mar Mediterraneo.