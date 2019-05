Filippine, guida dal sedile passeggero: le autorità gli revocano la patente per tutta la vita

Miko Lopez non potrà più prendere una patente di guida in vita sua. È questa il provvedimento che vorrebbe mettere in pratica il Dipartimento dei Trasporti filippino dopo che l'uomo è stato accusato di numerose violazioni al codice della strada, non ultima quella di aver guidato dal lato del passeggero. A questa si uniscono la mancanza della cintura di sicurezza, modifiche illecite al mezzo (la rimozione dello sterzo) e guida spericolata.