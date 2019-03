Si chiama "Holi" ed è la festa per celebrare, in India, l'arrivo della primavera. Sono migliaia i fedeli che, ogni anno, si recano al Tempio d'oro di Amritsar per celebrare questa ricorrenza. I devoti sono soliti spargere profumi e petali di rosa colorati che gettano su un altare che trasporta, per la strada, il libro sacro della religione Sikh.



Il testo alla fine della procesisone arriva nel Tempio seguito da un fiume di fedeli che invocano una benedizione. Per le sue tonalità variegate la celebrazione è conosciuta anche con il nome di "Festival dei colori".