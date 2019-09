E’ una donna il miglior bartender del mondo

Ha vinto la “Champions League” dei bartender con un cocktail a base di estratti naturali, trionfando su altri 53 finalisti. Bannie Kang, originaria della Corea del Sud, ha scoperto la sua passione dieci anni fa, quando lavorava come cameriera in un bar di Singapore. L’attenzione per la natura invece è stata trasmessa dai genitori, per questo utilizza spesso per le sue creazioni prodotti biologici e non inquinanti.