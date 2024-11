E' nato prima l'uovo o la gallina? La scienza ha la risposta

L'organismo unicellulare primordiale al centro dello studio, chiamato Chromosphaera perkinsii, è stato scoperto nel 2017 nei sedimenti marini delle Hawaii e fin da subito è stato considerato un modello preziosissimo per indagare i meccanismi che hanno portato al passaggio da organismi unicellulari a organismi pluricellulari sulla Terra. Studiando C. perkinsii in laboratorio, i ricercatori hanno scoperto che quando l'organismo unicellulare raggiunge la sua dimensione massima smette di crescere e comincia a dividersi, formando una colonia pluricellulare che include almeno due diversi tipi di cellule.