Dalla Gran Bretagna il wc scomodo: per dimezzare le pause in bagno negli uffici

Basta pause infinite in bagno durante l'orario di lavoro: è quanto promette di fare il nuovo rivoluzionario wc della "British Toilet Association". La sua peculiarità è una particolare inclinazione verso il basso, di 13 gradi, che genera una leggera spinta sulle gambe. La posizione è abbastanza scomoda, anche se non in maniera eccessiva, da non resistere seduti più di 5 minuti. E così la pausa dei lavoratori si accorcia.