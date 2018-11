Tutto è iniziato come un semplice ritrovo di poche persone, ma con un veloce passaparola i tifosi dell'Irlanda si sono moltiplicati, radunandosi a centinaia davanti alle vetrine di un negozio di intimo del centro di Copenhagen, dove si sono scaldati in attesa della sfida di andata con la Danimarca, valida per i playoff dei Mondiali di calcio. Nella zona pedonale di Amagertorv, i fan irlandesi hanno passato l'attesa con incredibili ovazioni a tutti coloro che uscivano dal punto vendita, come mostrano alcune riprese amatoriali degli stessi protagonisti. Dopo l'appuntamento in centro, i fan si sono spostati allo stadio per seguire il match, terminato 0-0.