Soli al ristorante e boom del delivery: come cambiano le abitudini culinarie in Europa

Mangiare da soli al ristorante non è più una rarità e il delivery è ormai un compagno fedele della nostra vita. Sono le nuove tendenze della ristorazione europea emerse da un'indagine di Circana, presentata all'European Foodservice Summit 2025 di Amsterdam. Le abitudini stanno cambiando e le esigenze lavorative stanno incidendo sempre di più sulle scelte culinarie. Dal 2010 al 2019 la spesa per le cene in solitaria è aumentata del 159% e ora rappresenta il 15,6% delle visite ai ristoranti full service.