Ciclista amatoriale affronta una salita del Tour de France su una bici senza sella

Il ciclista amatore Rob Holden è riuscito a compiere un'impresa davvero unica e senza precedenti: riuscire a pedalare per i 21,5 km del Mont Ventoux su una bicicletta senza sellino, restando per circa due ore in piedi sui pedali.



Come ha raccontato lo stesso Holden, mentre guardava una corsa ciclistica in tv, si è chiesto quanto potesse essere duro dover pedalare assumendo quella strana posizione.



Da qui l'idea di intraprendere un progetto che lo ha portato in cima alla salita più dura di tutto il Tour de France. Non resta che aspettare per scoprire se qualcuno oserà ripetere la sua ardua esperienza.