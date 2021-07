Christian Pulisic palleggia su una cernia in via d'estinzione: video virale e un "mare" di critiche

Il video su Instagram. Nel filmato condiviso sui social dallo stesso calciatore, Pulisic appare visibilmente divertito: in compagnia di alcuni amici, palleggia con destrezza, seduto in equilibrio sul bordo della barca. Sotto i suoi piedi, ancora in acqua, c'è la cernia gigante, appena catturata. Tutti ridono divertiti mentre il campione del Chelsea, rischia di perdere l'equilibrio e finire in acqua, facendo sobbalzare il povero animale.

I commenti dei follower. Il post ha totalizzato 506mila like e oltre 16mila commenti. "La vita mi è passata davanti agli occhi. Che giornata sull'acqua", ha scritto il calciatore. Ma non tutti hanno apprezzato il contenuto di quelle immagini. "Povero pesce", scrive un utente. "Un po' triste", commenta un altro. E ancora: "Non è bello, amico. Lascia andare il pesce", "Il pesce con l'amo in attesa di essere liberato o morire… questo non va bene", "Povero pesce, non posso credere che tu possa condividere tali post per ottenere like" commentano altri follower.

Animale in via d'estinzione. Non manca, poi, chi fa notare al famoso palleggiatore che quella pescato è una cernia del tutto particolare. "Stai calpestando un animale che è a rischio di estinzione .... mostra un po' di rispetto per lui e per il suo ambiente" si legge in un altro commento. Si tratterebbe, infatti, di una "Cernia Golia" dell'Atlantico, specie considerata ormai molto rara. Al punto che la stessa Blue Planet Society, associazione che si batte per la salvaguardia dell'oceano, è intervenuta sui social riprendendo il calciatore per il siparietto decisamente poco divertente...