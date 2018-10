Canada, camion cade in un fosso: la lunghezza del veicolo non rispettava i limiti imposti

La strada statale 175 che collega le città di Hopland e Lakeport è soggetta a un divieto molto importante per la sicurezza dei guidatori: veicoli di lunghezza superiore ai dodici metri non possono percorrerla, poiché le curve rischierebbero di far ribaltare il mezzo. Proprio come è successo a un camionista, che ignorando la cartellonistica messa apposta per segnalare il pericolo ha cercato ugualmente di passare finendo con il ribaltarsi in un fosso. Fortunatamente non ha subito danni ma il pericolo rimane reale e si invitano i cittadini a rispettare il divieto.