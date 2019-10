Banksy apre un negozio online: vende "arte, oggetti per la casa e delusioni"

Uno shop online dal nome provocatorio. E' questa l'ultima idea del misterioso writer Banksy, artista noto per le sue opere di street art sparse come murales in giro per il mondo. Si chiama Gross Domestic Product, "prodotto interno lordo", e permette di acquistare "arte, prodotti per la casa e delusioni". L'iniziativa nasce dopo che uno store fisico con lo stesso nome, ma dove non era possibile entrare o acquistare nessuno degli oggetti esposti, era comparso a Croydon, a sud di Londra. L'apertura del sito è arrivata in contemporanea con la chiusura del negozio.