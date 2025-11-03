Australia, ritrovato un messaggio in bottiglia del 1916: lo scrisse un soldato diretto al fronte

Secondo quanto ricostruito, Neville partì dall'Australia a bordo della nave Hmat Ballarat, in un viaggio di sei settimane verso la Gran Bretagna, dove sbarcò nel settembre 1916. Venne inviato in Francia nel dicembre dello stesso anno e combatté con il 48esimo battaglione di fanteria a partire da febbraio 1917. Morì l'11 aprile dello stesso anno durante la battaglia di Bullecourt. Il suo corpo fu successivamente sepolto in un cimitero militare di Londra, chiudendo il cerchio di una storia che, a più di un secolo di distanza, è tornata a galla grazie al mare. La scoperta della bottiglia non è solo una curiosità storica, ma un frammento tangibile della memoria della Prima guerra mondiale. Ritrovamenti simili hanno affascinato il mondo, come quello di un messaggio in bottiglia partito dal Canada e arrivato fino in Irlanda dopo 13 anni.