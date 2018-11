Arriva la cometa di Natale: "E' già visibile a occhio nudo"

E' stata definita come "la cometa più spettacolare degli ultimi anni". Chi abita in zone buie riesce già a scorgerla a occhio nudo, ma presto si mostrerà a tutti: per vederla basterà allontanarsi dalle luci della città. "La cometa 46P/Wirtanen ha appena superato il limite della visibilità ad occhio nudo ma dall’Italia è ancora bassa sull’orizzonte, nella costellazione della Fornace. Con il passare dei giorni sarà sempre più alta nel cielo e sempre più appariscente. Presto la sua luminosità aumenterà”, spiega Carbognani a Rainews.



La "cometa di Natale" è relativamente piccola: ha un diametro di circa 1,2 chilometri, ma si avvicinerà moltissimo al nostro pianeta. Il 16 dicembre si troverà a soli 11,5 milioni di chilometri di distanza, davvero poco in termini astronomici. Secondo le stime, rimarrà visibile a occhio nudo fino all’inizio di gennaio, arricchendo il cielo di Natale e probabilmente anche dell’Epifania. Ma "per una casualità dovuta all’allineamento con la Terra, la coda sarà nascosta dalla chioma della cometa, soprattutto quando sarà più vicina a noi", dice l'astronomo. Quindi la 46P/Wirtanen non ci mostrerà la coda: apparirà come una specie di nebulosa. "Non capita spesso che una cometa sia così visibile: nel 2012 avevamo sperato nella Ison, che però si è disintegrata passando vicino al Sole”.