Albero di Natale, come trasportarlo in auto senza stress: cosa dice il Codice della Strada

Va ricordato che questo tipo di trasporti stagionali è regolamentato in Italia dagli articoli 61 e 164 del Codice della Strada, che stabiliscono genericamente che il carico deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né da impedirgli la libertà dei movimenti nella guida. Le stesse norme vanno osservate se l'albero di Natale viaggia sul tetto: il fissaggio al portapacchi o alle barre deve essere fatto in modo da evitare la sua caduta o (come può succedere per i rametti più piccoli) la dispersione. A questo scopo due consigli: se possibile imbustare l'abete in un sacco di plastica o in una rete e, inoltre, collocarlo con la punta verso l'avanti in modo che il flusso dell'aria vada nel senso dei rami e non li faccia invece sollevare. È evidente che soprattutto nei trasporti sul tetto il carico va bloccato con gli appositi nastri con cricchetto per portabagagli. Questo tipo di carico, precisa il Codice, non deve compromettere la stabilità del veicolo e nemmeno mascherare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e le targhe, cosa che potrebbe avvenire cercando di trasportare un albero di Natale con city car o vetture sportive.