A 83 anni star su TikTok: spopolano le "gemelle monelle"

Contano 30mila follower e sei milioni di like. "I video avevamo iniziato a caricarli più come un passatempo per noi - dicono - adoriamo vestirci bene ed essere sempre in ordine, ci mettevamo davanti allo specchio, l'unico che abbiamo in casa e facevamo piccole riprese, che poi caricavamo, in occasione di alcuni compleanni dei nostri parenti o per salutare nostra sorella Edda (94enne) che qualche tempo fa è stata male. Lo facevamo puramente per svago. Poi abbiamo visto che i video piacevano e portavano allegria a tante persone, ci abbiamo preso gusto e abbiamo continuato".