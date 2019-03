"Vuoi venire al ballo con me?", la sorpresa dello studente americano alla sua fidanzata

Ha chiesto l'aiuto dei suoi compagni di classe per chiedere alla sua fidanzata, Lexi, di essere la sua dama al ballo. E' successo in un liceo della California, il "Merrill West High", dove Frank Castellano, il capitano della squadra di football, ha organizzato una sopresa per la sua Lexi coinvolgendo tutta la scuola.



I compagni di Frank hanno aspettato la sua fidanzata nel cortile del liceo. Ciascuno di loro le ha donato una rosa rossa e, insieme, l'hanno condotta alla sua sorpresa. In fondo al corridioio di folla c'era proprio Frank che le ha chiesto con due striscioni e dei palloncini rosa di accompagnarlo al ballo della scuola.

Non si è fatta attendere la risposta di Lexi che ha subito accettato tra le grida di eccitazione e gli applausi di tutta la scuola.