Trollbeads. Quando l’emozione diventa preziosa…

I gioielli del brand danese sono realizzati secondo le più sapienti tecniche orafe della tradizione artigiana, attraverso l’utilizzo di materie prime di massimo pregio, come oro, argento, vetro e pietre preziose, e sono caratterizzati da dettagli minuziosi che li trasformano in piccole opere d’arte.

In Italia i gioielli firmati Trollbeads sono distribuiti da Perlunica Srl, fondata dall’imprenditore danese Soren Poulsen, che a partire dal prossimo autunno si prepara a rifornire i punti vendita del nostro Paese con i gioielli della capsule collection Thun by Trollbeads, composta da 29 referenze lavorate a mano, con materiali di alto pregio, secondo gli schemi del design più raffinato. Alla base di questo progetto speciale di licensing, le mani sapienti dei designer danesi, che hanno utilizzato tutta la propria esperienza artigianale per interpretare la fiaba gentile di Thun, azienda italiana leader di mercato dei prodotti ceramici e dei regali di qualità.

La nuova linea racchiude gli elementi distintivi del Dna dei due brand: materiali preziosi – argento 925 e vetro lavorato a mano – e componibilità, caratteristici di Trollbeads, icone, forme e colori dell’universo magico di Thun… per una nuova fiaba tutta da scrivere.



Dottor Poulsen, quali sono le caratteristiche che definiscono i gioielli Trollbeads?

Le nostre creazioni sono piccole opere d’arte fatte a mano con materie prime di massima qualità. La “componibilità" di Trollbeads offre un alto grado di personalizzazione e creatività, che va oltre il concetto di gioiello, inteso come accessorio e ornamento estetico. Trollbeads, infatti, dà alle persone la possibilità di connettersi con il proprio gioiello attraverso ricordi, storie, buone intenzioni. Chi acquista i nostri gioielli ha la possibilità di celebrare e di custodire in un bracciale tutto ciò che lo rende felice.

Quali novità avete in serbo per le prossime collezioni?

Il prossimo 10 settembre uscirà una splendida Collezione Autunno, che presenterà tante novità in termini di design e di lavorazione artigianale. Oltre a nuove pietre, chiusure e beads in argento molto particolari, abbiamo creato 12 nuovi beads in vetro, per i quali la maestria dei nostri designer ed artigiani si è spinta davvero oltre i confini di ciò che è possibile creare e in uno spazio così piccolo. Introdurremo inoltre, per la prima volta in collezione, 6 beads in porcellana dipinti a mano uno ad uno. La porcellana è un materiale che abbiamo cercato di perfezionare negli ultimi anni, richiede un processo di lavorazione molto difficile, che i nostri migliori artisti sono però stati in grado di realizzare, con un successo eccezionale, riproducendo sfumature di colore e disegni ricchi di dettagli. Tante novità quindi a rendere ulteriormente speciale una collezione che celebra la vita e l’armonia.





Tra i nuovi progetti, una collaborazione speciale con Thun. Com’è nata l’idea?

L’idea è nata in modo del tutto naturale. Sin dal principio, con immenso rispetto e stima reciproca, abbiamo notato la condivisione di molti valori aziendali. Primi fra tutti il business di famiglia, che mette al centro il consumatore e i propri dipendenti, e la forte attenzione per l’artigianalità e la qualità delle nostre creazioni.

Quali sono le cifre stilistiche di questa capsule collection?

In qualità di artisti, il nostro obiettivo è esprimere la bellezza attraverso tutto ciò che c’è di magico e mistico attorno a noi, in modo che altri possano trarre gioia dal nostro operato. L'ispirazione è arrivata dalle meravigliose creazioni di Thun diventate iconiche nel corso degli anni. La nostra sfida è stata trasformare queste icone e racchiuderne la magia all’interno di uno spazio molto più piccolo, quello di un beads. Abbiamo quindi messo a disposizione tutta la nostra creatività ed esperienza artigianale per interpretare forme, colori e temi dell’universo magico di Thun, realizzando gioielli unici da portare sempre con sé.

In un unico prodotto si fondono tradizione artigianale danese e creatività italiana. Quali sono i valori comuni a cui vi siete ispirati?

I valori comuni sono indubbiamente il rispetto per l’artigianalità e la qualità. Lavorando insieme su questo progetto abbiamo potuto constatare che, nonostante i nostri core business siano lontani l’uno dall’altro, condividiamo una visione importante: portare creatività, arte ed emozione nella vita delle persone.

Quali sono gli obiettivi a cui puntate per il futuro di Trollbeads?

Nell’ambito del prodotto, sperimenteremo sempre nuove tecniche di lavorazione artigianale e non mancheranno mai creatività e passione, che sono l’anima di Trollbeads. Continueremo quindi a seguire questa strada, che ci ha regalato così tanto successo, riconoscimenti e soddisfazioni. Nell’ambito delle vendite, vogliamo continuare a crescere, nonostante il periodo sia complicato per tutti. Rimane comunque per noi fondamentale, oltre all’espansione commerciale, rimanere fedeli ai nostri valori ed essere presenti per le persone che acquistano le nostre creazioni. Vogliamo regalare emozioni e storie a chi compra i nostri gioielli, senza mai semplificare “l’acquisto” al pari di una semplice scelta estetica di moda.