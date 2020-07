Iolité. Bijoux 100% Made in Italy dal fascino senza tempo

Iolité nasce dall’estro naturale di Rachele Girondi , direttrice creativa del brand. Contemporaneità delle linee , dettagli unici e preziosi, materiali di pregio, artigianalità Made in Italy , queste le caratteristiche dei gioielli Iolité , che illuminano di ricercata eleganza colei che li indossa. I bijoux della designer torinese si rivolgono a chi ama l’ handmade e le cose belle, confezionate con meticolosa attenzione per le finiture e la qualità del prodotto, mantenendosi entro una fascia di prezzo accessibile .

Orecchini, collane, anelli e bracciali, in ottone galvanizzato oro, che hanno come filo conduttore l’utilizzo di perline e pietre naturali.

Iolité è sinonimo di femminilità e raffinatezza, caratteristiche imprescindibili delle donne che scelgono di indossare queste creazioni originali, per vestire con un prezioso tocco glamour le proprie giornate, in qualsiasi occasione d’uso.



Un’azienda tutta al femminile, interamente formata da donne che lavorano per le donne, realizzando con amore e dedizione bijoux unici ed esclusivi, dal fascino senza tempo.

Rachele, quando e com’è nato il brand Iolité?

Iolité nasce nel 2009. Dopo essermi diplomata a Roma in design del gioiello, ho iniziato sin da subito a creare le mie prime collezioni di bijoux, guidata dal mio naturale senso estetico e dalla mia innata manualità. Grazie all’arrivo di Cecilia, mia sorella e responsabile commerciale dell’azienda, il brand è stato poi lanciato in tutto il territorio nazionale e sul mercato estero.



Come mai il nome Iolité? Cosa significa?

Il nome Iolité trae ispirazione dalla iolite, una pietra di colore blu che favorisce la consapevolezza della ricchezza interiore, con la quale ho creato la mia prima coppia di orecchini. Il brand è al tempo stesso un gioco di parole che unisce “IO” (Rachele), “LI” (il laboratorio dove la magia prende forma) e “TE” (mia sorella Cecilia) in unico termine.

Perché proprio i gioielli?

Sin da piccola ho sempre amato indossare gli orecchini di mia mamma, le spille antiche della nonna, anelli di grandi dimensioni…si può dire che la passione per i preziosi sia nata con me, come un gioco di bambina che si è poi trasformato nel mio lavoro da grande.

Quali sono le caratteristiche distintive dei tuoi bijoux?

Possiamo definire i gioielli Iolité come dei “bijoux di ricerca”: essi infatti rappresentano la giusta via di mezzo tra il prodotto di largo consumo e l’alta gioielleria. Gioielli completamente disegnati e realizzati in Italia, sottoposti ad un rigoroso controllo qualità: vestibilità, lavorazione, realizzazione, tutto viene sottoposto al vaglio di esperte lavoratrici del settore. Tutti i materiali sono conformi alle norme EU e utilizziamo soltanto componenti Nichel free totalmente anallergici.

Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?

Interamente prodotti in Italia, nel nostro laboratorio, dalle mani esperte di sapienti artigiane, i nostri bijoux prendono forma dall’impiego di materiali di massimo pregio provenienti esclusivamente da fornitori italiani: pietre semipreziose, cristalli, cabochon, argento e ottone placcato oro.

Cosa proponete per questa estate?

L’ultima collezione estiva “Syrene” trae ispirazione dai viaggi e dalle sensazioni che hanno suscitato dentro di me, facendo ampio utilizzo dei colori che ci riportano al mondo marino, attraverso l’impiego di pietre quali il turchese, il corallo, la giada e l’ambra.

A quale figura femminile vi rivolgete?

Iolité è un brand versatile, che si rivolge ad una donna raffinata, alla ricerca dell’unicità e della cura del dettaglio. Una donna intraprendente e sicura di sé, capace di osare, indossando gioielli di fattura “importante”, anche nel quotidiano.