Adriana Martí Fruitós, fashion designer spagnola trapiantata in Italia, è la fondatrice del brand di abbigliamento per bambini Depetit . Essenzialità delle linee, stile senza tempo e comfort impareggiabile sono le cifre distintive del marchio, che veste con passione i bimbi più vivaci , da 0 a 9 anni, con capi sartoriali di altissima qualità, 100% Made in Italy , pratici, resistenti e, al tempo stesso, belli da indossare.

Depetit. Una fiaba che inizia da piccoli! Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

La selezione di materiali esclusivi e la realizzazione artigianale di tutti i modelli permette che ogni “mini abito” sia esclusivo e unico.

Adriana, mamma giovane ed appassionata, trasferisce nelle sue collezioni la genuina esuberanza di quando era bambina, riscoperta ancor più vivida con la nascita dei piccoli Vittorio e Lorenzo, ispirazione autentica di ogni sua creazione.

Gli abiti Depetit, dal sapore basic-classy, sono confezionati a mano con i migliori tessuti dalle tonalità neutre, che si accendono di dettagli vivaci, per accompagnare i più piccini lungo il cammino della vita, con gioia ed entusiasmo.



Chi è Adriana Martí Fruitós? Qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata a Barcellona nel 1988. A 17 anni per amore ho deciso di trasferirmi in Italia. Ho studiato interior design a Torino e, dopo la laurea, sono rientrata a Barcellona, dove ho iniziato la mia carriera lavorativa all'interno di un'agenzia pubblicitaria. Dopo un master in comunicazione aziendale, sono quindi tornata a Torino ed ho cominciato a lavorare come assistente creativa per alcuni brand, avendo così modo di coltivare la mia passione per la moda. È stato allora che ho capito quale sarebbe stata la mia strada!

La passione per la moda da dove deriva?

Nasce dalla voglia di dare forma alle mie idee. Dopo aver lavorato per uno storico negozio di couture a Torino, per cui ho disegnato alcune collezioni, ho capito che volevo realizzare qualcosa di mio a cui dedicarmi a 360°.

Quando e com’è nato il brand Depetit?

Tutto ha avuto inizio con la nascita di Vittorio, il mio primo figlio, che ha segnato una svolta importante nella mia vita: da quel momento ho infatti capito come dare spazio alla mia fantasia e creatività. Ho iniziato a disegnare vestiti in lino per lui, facendoli produrre poi da alcune sartorie locali. Il primo capo ad essere realizzato è stato un caftano in lino fresco e leggero, che facevo indossare a Vittorio per le giornate al mare. Da subito il caftano ha riscosso un grande successo tra le mamme della spiaggia ed è così che è nata l'idea di vestire non solo mio figlio, ma anche gli altri bambini. Ho quindi fondato il mio marchio, Depetit, che in catalano dignifica “da piccolo”: un nome che ho scelto perché ricorda quando tutto ha inizio, la vita di un bambino, l’avventura di una mamma. Dopo quattro anni dalla nascita di Depetit, il team del marchio è composto da quattro giovani donne dalla forte passione e dall'amore verso il mondo dei più piccoli. Un anno fa abbiamo aperto il primo showroom, continuando la vendita online e presso altri punti vendita e boutique esclusive multibrand.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della tua produzione?

Depetit é una realtà che nasce in Italia e vuole continuare a crescere sempre di più in questo bellissimo Paese. Ogni cosa, dai tessuti alla produzione, è 100% Made in Italy.

Quali sono le cifre stilistiche delle tue collezioni moda per i più piccini?

Semplicità ed eleganza, capi senza tempo dallo stile classico e ricercato, realizzati in tessuti naturali e comodi, per accarezzare il corpo dei più piccoli.

Come sono i bambini che vestono Depetit?

Gioco e divertimento hanno un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini. I bambini che indossano Depetit giocano, corrono e di divertono, restando comodi, ma allo stesso tempo vestendosi bene. Sono bambini che iniziano fin da piccoli a cogliere la bellezza e la qualità che risiede nelle cose semplici.

Chi è Adriana nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Sono una mamma affettuosa e, allo stesso tempo, una donna allegra ed energica. Non mi fermo mai, corro dietro ai miei bambini, occupandomi di Depetit tutti i giorni. Nel tempo libero amo viaggiare andando alla scoperta di nuovi luoghi e paesaggi, dove prendo spesso ispirazione per le mie collezioni.

Cosa sogni per il tuo futuro? E per quello del tuo brand?

Crescere sempre di più, raggiungendo nuovi obiettivi e traguardi, ma senza mai perdere di vista l'essenza genuina del marchio.