Non è un look per tutti. Il costume a vita bassissimo richiede un addome scolpito e una certa consapevolezza del proprio corpo. Non tanto per seguire un canone, quanto per evitare l’effetto caricatura. Su un fisico atletico – come quello di Ceccon – il risultato è immediatamente efficace: esalta le linee del corpo, allunga la figura, comunica controllo. Per chi vuole provare a imitarlo fuori dalle gare, il consiglio è quello di valutare non solo la forma fisica, ma anche l’atteggiamento. Un look del genere funziona solo se accompagnato da disinvoltura, sicurezza, naturalezza. Altrimenti rischia di apparire forzato o fuori contesto.