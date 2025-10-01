The Nour. La moda che esprime l’eterno contrasto tra luce e oscurità

Sono nata nel giugno del 1995 in un paesino sul Lago di Garda. Ho avuto un passato da sportiva agonista, ma la mia vera passione, fin da bambina, è sempre stata la moda. A 24 anni alcuni amici mi hanno proposta come designer per un brand: nonostante non avessi alle spalle alcun percorso di studi nel settore, la mia sensibilità verso i materiali e il design è stata subito convincente. Quel brand, proprio in quell’anno, è arrivato ad aprire ben 45 nuovi store. È stato in quel momento che ho capito di dover intraprendere per davvero questa strada e, poco dopo, ho fondato The Nour.