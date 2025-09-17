Aeronautica Militare. L’abbigliamento casual-sportivo incontra un mondo di valori e tradizione

Cristiano di Thiene è nata ufficialmente nel 1979, ma le sue radici affondano molto più lontano, nel secondo dopoguerra, quando Cristiano Sperotto ha aperto il suo primo laboratorio sartoriale a Mossano, nel Vicentino. Da quella bottega ha preso avvio una tradizione di passione, artigianalità e attenzione al dettaglio, che è cresciuta, anno dopo anno, sino a trasformarsi in azienda, con nuova sede a Thiene: la Cristiano di Thiene S.p.A. Negli anni Sessanta la produzione ha trovato una rinnovata espressione nella lavorazione della pelle. Capispalla in montone shearling e giacche in pelle sono così diventate i prodotti simbolo dell’azienda, apprezzati anche dai piloti civili e militari che frequentavano il vicino aeroporto di Thiene. Proprio questo legame naturale con il mondo del volo ha aperto la strada all’identità che oggi vive e si rinnova nel marchio Aeronautica Militare.