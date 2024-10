I Bijoux di Simonetta. La bigiotteria di lusso si veste di colori sorprendenti e forme audaci

Quando e com’è nato il brand "I Bijoux di Simonetta"?

È nato nel 1989, casualmente, ma in realtà era inevitabile che la mia passione si traducesse in un progetto concreto. Fin da giovane ho sempre creato bijoux per me stessa; un giorno, mentre facevo acquisti in via Monte Napoleone, nell'iconico negozio Pirovano, la commessa mi chiese dove avessi comprato la collana che indossavo e che avevo realizzato con le mie mani. Fu così che mi proposero di realizzare una collezione per loro: da lì prese forma la mia prima linea di gioielli in pietre dure. Da quel momento in poi ho voluto sperimentare sempre di più, soprattutto con i colori e le forme. Per farlo, ho scelto le resine, materiali duttili e leggeri, perfetti per creare bijoux che seguissero le tendenze stagionali.