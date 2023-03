PSLove. La moda che ama le donne: qualità a un prezzo accessibile 

Donne, amiche, imprenditrici di moda, unite nella realizzazione di un piccolo grande sogno : dare la possibilità a tutte le ragazze di essere al passo con i trend del momento in ogni occasione della vita quotidiana , senza necessariamente spendere molti soldi in abiti dalla vita breve. Una family business unit fatta di donne per le donne che propone stili femminili versatili per ogni momento della giornata.

PSLove è il brand Made in Italy giovane, fresco, casual-chic, che si fa spazio negli armadi delle giovani donne, colorandoli con discrezione e stile.

Lucia e Simona propongono capi di abbigliamento di tendenza, realizzati con tessuti di pregio, secondo i canoni della nostra eccellenza manifatturiera, che ben si adattino allo stile di vita della donna contemporanea, affinché sia sempre impeccabile e glamour dalla mattina in ufficio sino alla sera davanti a un cocktail con le amiche. Un ricco guardaroba nel quale lo stile non va mai a discapito della qualità, pur mentendosi in una fascia di prezzo medio, accessibile ad ogni tasca.

Gli abiti PSLove abbracciano l’unicità di ciascuna donna, proponendo forme che esaltino qualsiasi fisicità, curvy, tall, small, mom. Un brand colorato, dinamico e grintoso, fatto con amore…come recita il post scriptum di ogni storia vissuta con passione.

Chi sono Lucia e Simona? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Lucia e Simona, la famosa sinergia degli opposti…eccoci qua, totalmente noi! Simona, grafica pubblicitaria e mamma di Alice; Lucia ex avvocato in pausa permanente dalla toga. Due mondi lontani, il bianco e il nero, o meglio ancora il rosa e il nero, che oggi sono diventati i colori della brand identity del marchio. Oggi siamo sicuramente due Donne impegnate che si districano come tutte tra un lavoro molto impegnativo e la vita privata. Cerchiamo di non perdere mai il sorriso e l'entusiasmo, che è assolutamente necessario per portare avanti tutto. Lucia cura l'aspetto produttivo e commerciale della società, Simona ne detta l'immagine, lo stile comunicativo, occupandosi anche di tutto quello che è social. Abbiamo in comune il paese di origine ma percorsi professionali e formativi molto diversi. Simona è diplomata ed ha sempre lavorato nel mondo del web design e web marketing. Lucia è laureata in giurisprudenza e, dopo un percorso lavorativo di dodici anni come avvocato, ha lasciato la professione, senza alcun rimpianto, per cambiare completamente vita. Si definisce un ex avvocato non pentito che ha mollato la toga per il mondo più dinamico e meno rigoroso del fashion.

La vostra passione per la moda da dove arriva?

La passione per la moda è innata, risiede nell'essere "donne". Sicuramente c'è una propensione personale per il settore, mentre la femminilità rappresenta il presupposto e lo stimolo costante che alimentano la ricerca. Entrambe appassionate di tutto ciò che è bello, con una attenzione particolare al dettaglio e all'inclusività, il nostro apporto costante allo stile di PSLove è quello di vestire due mondi diversi, ma con alcuni fondamentali punti di contatto sui quali ci siamo sempre trovate d'accordo. Oggi tutto è moda, ma diventa "di moda" solo se si riesce a comunicarlo nel modo giusto e al pubblico giusto che, appunto, lo rende virale, sociale, di tendenza.

Quando e com’è nato il brand PSLove? Come mai la scelta di questo nome?

Pslove è nato nel 2017 in un bar dove abbiamo condiviso un caffè e un piccolo sogno che, nei primi due anni, abbiamo portato avanti in concomitanza con le altre attività professionali. Volevamo offrire l'opportunità a ragazze/donne come noi di "sentirsi e vestirsi alla moda", senza necessariamente spendere cifre importanti, non attraverso l'offerta di un prodotto fast, ma di un prodotto di qualità ad un prezzo di mercato percepito come giusto. All'inizio lavoravamo in un appartamento trasformato nel nostro ufficio, nostro magazzino, nostro set fotografico e punto social, la nostra prima unità logistica insomma, tutta concentrato in cinquanta metri quadrati. Nel 2019, con un po’ di coraggio e una buona dose di fiducia, sorrette dall'entusiasmo, dai numeri e dalla mancanza di spazio lavorativo, abbiamo deciso di fare quel passo in più. Abbiamo così fondato la PSLove srl, registrato il marchio, iniziato la costruzione effettiva del brand. Il nostro obiettivo è quello di seguire passo dopo passo l’evoluzione della donna moderna, pertanto, quando abbiamo dato vita al progetto, abbiamo osservato molto da vicino un aspetto "nuovo" delle donne di oggi, alle quali è permesso cambiare idea, gusti, modi di essere e di vestire. Il nostro infatti è un brand fresco, al passo con le tendenze, dall’attitudine metropolitana. Offriamo tanti nuovi prodotti ogni settimana, capsule collection dedicate, che si sviluppano attraverso un immancabile mix di colori e fantasie, creando stili femminili versatili per ogni momento della giornata. Il nome Pslove sta per POST SCRITTUM LOVE, che non è altro che la sigla che si inserisce in calce alle lettere, per chiuderle, appunto, con amore. Da noi è tutto pensato, selezionato e prodotto con amore, per vestire con amore. Noi per prime vestiamo PSLove.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Per le nostre collezioni ci lasciamo ispirare dalle tendenze stagionali che vediamo sulle passerelle di moda o sulle riviste di settore, che poi mixiamo con i nostri stili personali; quello che ne deriva è una proposta diversa, un prodotto nuovo, fresco, dinamico e molto colorato. Privilegiamo linee comode e pulite, con un gusto minimale che strizza l’occhio all’urban style, senza mai dimenticare che ci rivolgiamo alle donne, quindi non mancano le proposte di look femminili ed eleganti. Insomma, l'armadio PSLove offre un outfit perfetto per ogni occasione, dall'ufficio alla palestra, dal tempo libero agli eventi mondani, per accompagnare ogni donna in tutto l’arco della giornata, facendola sentire sicura, bella, libera e comoda.



Abiti di qualità Made in Italy a prezzo accessibile. Come fate a coniugare queste due esigenze?

Le nostre produzioni sono tutte Made in Italy. Siamo costantemente alla ricerca di aziende che producano nei più grandi poli produttivi del nostro paese, vantando una cura scrupolosa nella scelta dei tessuti, e che realizzino capi di pregio, utilizzando tutta la user experience del nostro settore manifatturiero. Siamo molto attente a bilanciare la qualità con un prezzo di mercato medio, in linea con il nostro segmento di appartenenza. Quest'anno abbiamo introdotto una linea premium che ha un prezzo leggermente più alto rispetto alla linea basic, realizzata con l'uso di tessuti ancora più esclusivi, naturali o riciclati. Oggi in Italia non è semplice coniugare i costi di produzione con i costi dell'impresa. Alle aziende produttrici compete il compito più complicato, quello di rimanere in piedi contenendo i costi e senza ridurre eccessivamente il margine di profitto, che comunque andrà reinvestito per migliorare il prodotto, i processi e la tecnologia.

A quale donna vi rivolgete?

La nostra è una donna che ci rappresenta al 100%: tra i 35 e i 45 anni, quindi nel pieno degli anni più belli, una donna concreta, realizzata, che si destreggia tra lavoro e famiglia, senza tralasciare il tempo libero e le proprie passioni. Le donne PSLove le vedi passeggiare sicure e determinate, dall’ufficio all’aperitivo con le amiche. Le riconosci subito perché vestono in maniera elegante, curata e sobria, senza trascurare i dettagli di stile.



Chi sono Simona e Lucia nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Simona è sposata ed è mamma di Alice che ha sette anni; ad Alice e alla famiglia dedica interamente il tempo libero che riesce a ritagliarsi dal lavoro. Lucia ha un compagno da quasi due anni, è molto sportiva e nel tempo libero cerca di viaggiare il più possibile per ricaricare le batterie e le idee.



Cosa sognate per il futuro di PSLove?

Il futuro di PSLove ce lo immaginiamo naturalmente…roseo! (E speriamo sia davvero così!). PSLove oggi non è solo un’azienda, ma una family business unit, fatta di donne per le donne. Abbiamo molti progetti e tantissime richieste per curare collaborazioni in co-branding. Nel 2022 abbiamo rifatto il look anche al sito, abbiamo festeggiato l'uscita di PSLove App ed abbiamo intrapreso l'apertura di diversi pop-up store temporanei nelle grandi città d'Italia per connetterci da vicino con il nostro pubblico. Questi eventi hanno riscosso un enorme successo di pubblico e di prodotto e, nel 2023, abbiamo deciso di toccare diverse città d'Italia per rispondere alla richiesta del pubblico che ci segue da anni e che ha piacere di assistere dal vivo al “backstage” di PSLove. Abbiamo aperto la piattaforma B2B per soddisfare le richieste del mondo retail e stiamo lavorando a due nuove iniziative che hanno comunque sempre a che fare con il mondo femminile, ma per il momento…ci godiamo questa primavera e tutti i suoi look!