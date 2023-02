Mangano. La moda che esalta l’unicità delle donne

Marco Lamonaca è il CEO del Gruppo, già presente da anni nel panorama italiano della moda con il marchio Odi et Amo . Obiettivo del brand è quello di rappresentare un nuovo concetto di femminilità , rivolgendosi alle giovani donne, determinate ed indipendenti, in costante equilibrio tra uno stile deciso e rigoroso ma, al tempo stesso, vitale e colorato .

Il nuovo Mangano propone alla donna di oggi un guardaroba moderno ed eclettico, 100% Made in Italy. Creazioni sostenibili, confezionate con cura nei laboratori sartoriali del nostro territorio, attraverso l’utilizzo di tessuti in fibra naturale.

Capi originali e di tendenza, altamente riconoscibili ed iconici, che puntano a valorizzare le caratteristiche personali di colei che li indossa, esaltandone l’unicità, della silhouette e del carattere.



Quali sono le cifre stilistico-distintive del nuovo Mangano? Quali gli elementi di novità che avete introdotto, forti della vostra identità ed esperienza nel settore?

Le nuove collezioni avranno linee molto femminili; già a partire dal rilancio è stato evidente questo cambio di passo. Protagonisti indiscussi saranno i dettagli e la costante ricerca nell’ambito delle materie prime, per garantire la massima qualità ad un prezzo comunque accessibile: il nuovo Mangano si colloca infatti nella categoria contemporary. Tra le cifre distintive anche l’utilizzo inedito del colore e quel vibe tutto italiano che dona alle collezioni un twist immediatamente riconoscibile.

Alla base del progetto di rebranding troviamo il concetto di unicità. In che senso?

Essere unici è uno stile di vita. “Essere se stesse è una scelta, essere icone è una qualità”: questo il claim di un passato progetto lanciato dal brand. Il rebrading del marchio e il nuovo lancio non possono che partire dal DNA di Mangano per costruire l’immediato futuro, ma soprattutto per ragionare sul lungo termine.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?

Proponiamo un mix di outfit 100% Made in Italy, che pongono al centro qualità e alta manifattura. Le nostre collezioni sono, infatti, realizzate in Italia, cercando di valorizzare al massimo, dal punto di vista delle lavorazioni, il know-how dei nostri artigiani. I materiali utilizzati per noi sono importantissimi e la ricerca è il cuore del progetto. Per la collezione FW abbiamo puntato, in particolare, su: pelle, pelliccia, viscosa, filati naturali, mohair e cashmere.

Quale attenzione rivolge il nuovo Mangano al tema della sostenibilità ambientale?

Le nostre sono collezioni sostenibili e contemporanee. Puntiamo a valorizzare la manifattura italiana e a ricercare tessuti il più possibile naturali.

In cosa consiste la vostra nuova idea di femminilità? A quale donna vi rivolgete?

Le nuove collezioni Mangano sono ispirate ad una donna forte, indipendente e calata nella contemporaneità. Proprio per questo la collezione è ricca di capispalla, look da giorno, mini dress, abiti a sirena e maglieria daily to night, per un guardaroba versatile e adatto ad ogni occasione d’uso, dalle working occasion alla cerimonia. Giacche e cappotti dal taglio sartoriale, completi tuxedo, cut dress, che lasciano la schiena scoperta, e tanti capi in pelle, cropped top, longuette e boyfriend denim, ricchi di dettagli iper femminili e sensuali.

Progetti e sogni per il futuro del brand?

Il gruppo Lamonaca è già presente da anni nel panorama della moda con il brand Odi et Amo e, con l’acquisizione di Mangano, abbiamo deciso di ampliare il nostro portafoglio. Questa operazione ha rappresentato per la società un passo importante nella strategia dell’espansione nazionale e internazionale, nell’ottica di un rafforzamento nella fascia medio-alta dell’abbigliamento donna. Il nostro principale desiderio resta quello di traghettare il brand ad un livello successivo, valorizzando al massimo la sua identità e sviluppando la rete vendita sul territorio nazionale e internazionale.