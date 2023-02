The BonVant. Costumi da bagno come opere d’arte

Il nome del marchio Made in Italy trae in realtà spunto dalla locuzione francese Bon Vivant , utilizzata per indicare gli amanti del lusso e dei piaceri della vita , animati da un’indole gaudente e da gusti sofisticati.

La collezione swimwear celebra lo stile della classe aristocratica che negli anni ’20 popolava la Costa Azzurra, località per eccellenza della villeggiatura estiva del jet set internazionale, culla di artisti, attori, pittori e famiglie reali, tra i quali ad esempio, solo per citare alcuni nomi, Pablo Picasso, Paul Robeson, Scott e Zelda Fitzgerald, la Regina Vittoria. Il Bon Vivant contemporaneo è un creativo, un’esteta, un collezionista, che ama sfoggiare il proprio charme anche in vacanza.

Il tema della sostenibilità è centrale nella realizzazione della linea holiday-wear The BonVant: costumi plastic free, confezionati con tessuti riciclati, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei lavoratori, nell’intero ciclo della filiera produttiva.

Le stampe dei costumi utilizzano come pattern gli NFT (non fungible token), opere d’arte crittografate, iconiche, uniche e non riproducibili. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza della crypto-art e della blockchain, indossando le stesse opere in località turistiche d’élite. Ogni modello è dotato di un numero di serie in tiratura limitata, per un totale di novantanove pezzi; l’acquisto consente inoltre l’accesso alla prestigiosa asta per l’aggiudicazione della crypto-opera in esso raffigurata.

Tecnologia, innovazione e know-how artigianale Made in Italy danno vita a The BonVant, non solo un prodotto ricercato, di alta qualità e con estrema attenzione nei confronti del nostro pianeta, ma una vera e propria esperienza da vivere nei momenti di massimo comfort.





Chi è Martina Corrias? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Ho 25 anni e sono nata e cresciuta in Sardegna. Mi sono trasferita a Milano per conseguire la laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Commercio Internazionale con una tesi di ricerca dal titolo “DLTs, smart contract e cryptoasset: elementi di analisi giuridica nel contesto dei contratti internazionali”. La redazione di questa tesi mi ha permesso di avvicinarmi al mondo blockchain ed NFT. È stato così che ho iniziato a collezionare e investire in cryptoart.

Quando e com’è nato il brand The BonVant? Perché la scelta di questo nome?

L’idea di dare vita ad un brand di “holiday-wear” è nata nel giugno 2022. Ho sempre avuto il desiderio di realizzare qualcosa di mio, ma non avevo ben chiaro cosa potesse essere. Essendo sarda, ho un legame molto forte con il mare: creare qualcosa che avesse a che fare con l’estate e con l’acqua mi divertiva parecchio. Nel giro di pochissimi mesi mi sono reinventata, ho iniziato a studiare letteralmente tutto: come si crea un costume, cos’è un cartamodello, un prototipo, a quali società mi sarei potuta affidare per una produzione conto terzi. Ma anche come si crea un e-commerce, come si costituisce una società e tanto altro. Ho trovato ispirazione per il nome leggendo il libro di Mary S. Lovell dal titolo “Côte d'Azur – Gli anno d’oro della Riviera Francese”. Si parla di un’élite da uno stile di vita legato al lusso, al piacere e alla bellezza. Il libro mi ha affascinato così come mi ha colpito il termine francese – intraducibile in italiano – “Bon Vivant”, che sta ad indicare colui che ha dei gusti raffinati, che ama le belle cose, il buon cibo e il buon vino. Insomma, un bon “entendeur” che sa davvero come vivere (bene)! The BonVant è una contrazione di questo termine. Da qui il marchio con l’immagine stilizzata e, quindi, iconica del pavone - animale noto per la sua eleganza e vanità -, che declina il concetto, spostandolo verso l’idea di vivere bene in termini estetici e di stile.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle tue creazioni?

Le cifre stilistico-distintive delle mie creazioni sono senz’altro il Made in Italy, l’altissima qualità e il comfort dei prodotti uniti a dei caratteri di innovatività. Ho ideato una collezione di holiday-wear e accessori i cui prodotti raffigurassero in fantasia gli NFT più esclusivi, creativi e iconici del momento. Un tentativo di diffondere e far conoscere le opportunità della cryptoart e della blockchain e anche di materializzare la cryptoart, averla sempre con sè e sfoggiarla nelle località più esclusive. Tutti i modelli sono in tiratura limitata. I pantaloncini sono unici e possiedono un codice seriale, proprio come l'NFT in esso raffigurato. Acquistando i pantaloncini da bagno si avrà l'opportunità di partecipare alla prestigiosa asta per la vendita della crypto-opera in essi raffigurata. Questo nuovo concept consente agli artisti di monetizzare i loro diritti di proprietà intellettuale, creando modelli e disegni che possono essere utilizzati sui nostri costumi. Questo consente non solo di ottenere un prodotto elegante e unico, ma di possedere anche un'opera d'arte digitale: un pezzo del futuro della moda e dell'arte.

Possiamo parlare del tuo come di un beachwear sostenibile. Quali sono le misure concrete che The BonVant mette in atto per il rispetto e la tutela del nostro pianeta?

The BonVant mette in atto una serie di misure con la finalità di avere il minimo impatto possibile sul nostro pianeta e sostiene i progetti a tutela di esso. Non utilizziamo plastiche monouso. Gli imballaggi, le etichette e tutto il nostro packaging è plastic free, riciclabile e certificato FSC®, a garanzia che la carta utilizzata viene prodotta nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità, dei diritti dei lavoratori e delle popolazioni locali, senza che siano state abbattute foreste primarie e tutelando l'ecosistema e le comunità autoctone. Utilizziamo tessuti riciclati, in particolare il polyestere riciclato, un filato realizzato interamente con rifiuti oceanici come reti da pesca, bottiglie di plastica e scarti di tessuti. I nostri fornitori vengono selezionati secondo criteri di qualità e sostenibilità (provenienza - solo ed esclusivamente Italia -, attenzione al tema ambientale e al fornire soluzioni sostenibili ai clienti, riconoscibilità e qualità).

Possiamo inoltre parlare della volontà di creare una community esclusiva di collezionisti? In che modo?

La community esclusiva di collezionisti si viene a creare nel momento in cui la nicchia a cui mi rivolgo (gli appassionati di moda, arte e cryptoarte) collezionano i pezzi e hanno accesso alle aste per la vendita degli NFT utilizzati. Verranno quindi organizzati per i detentori dei costumi NFT Collection The BonVant degli eventi ad hoc, come anche dei vernissage ed eventi in generale a tema. L’obiettivo è quello di ricreare le community degli NFT holders delle più famose collezioni.

A quale figura maschile ti rivolgi? Com’è il Bon Vivant contemporaneo?

Mi rivolgo ad una nicchia di persone che ama il Made in Italy ma anche i pezzi unici, che non si trovano facilmente: pezzi ricercati che non vedrà mai indossati da nessun altro in spiaggia. Il tipico Bon Vivant moderno ama l’arte e tutto ciò che è creativo, desidera essere chic anche in spiaggia e non perde il suo stile elegante e stravagante nemmeno al mare. Per questo motivo vuole indossare pantaloncini da bagno esclusivi, che si distinguano per l’audacia dei colori e la qualità dei tessuti.

Per esorcizzare il freddo di questo lungo inverno, cosa proponi per la prossima primavera-estate?

Per la prossima primavera-estate propongo altri costumi da uomo della NFT Collection, che celebrano la creatività di nuovi artisti; tra questi, vi sarà anche un NFT di una collezione creata in collaborazione con noi. Inauguro inoltre la “Classic collection”, composta da un costume da uomo, dalle t-shirt abbinabili e dai costumi da donna a tinta unita, per i quali verranno utilizzati tessuti riciclati, di altissima qualità, con colori eleganti e raffinati.

Progetti e sogni per il futuro?

L’obiettivo è quello di far crescere il brand e di posizionarlo nei resort e beach-club più esclusivi a livello mondiale: Mykonos, Ibiza, Sardegna, Dubai, Costiera Amalfitana, Montecarlo… Vorrei inoltre ampliare la gamma dei prodotti offerti, creando una collezione invernale per accompagnare i nostri clienti anche nelle località più chic di montagna. Offrire loro l’abbigliamento adatto per le vacanze di tutto l’anno sarà la nostra sfida, così come quella di coinvolgerli nella ristretta community The BonVant.