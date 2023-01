Simple Rituals. La poesia del Mediterraneo in un gioiello

Tutti i pezzi sono realizzati con materiali naturali e rispettosi dell’ambiente: filamenti metallici placcati in oro o argento, vetro di Murano lavorato a mano, ceramica, perle d’acqua dolce, conchiglie e cristalli, il tutto a richiamare le incantevoli atmosfere dei paesaggi del Mar Mediterraneo.

Acque cristalline, lunghe spiagge sabbiose, coste alte e frastagliate, catene montuose, colline scoscese, vaste pianure, prendono forma attraverso il romanticismo dei gioielli Simple Rituals in un tripudio di cuori, limoni, cornetti portafortuna, cascate di perle, capitelli e bassorilievi romani.

Orecchini, bracciali e collane, che – attraverso la lente poetica della loro creatrice – decorano il corpo femminile come piccole opere d’arte da indossare, nel più semplice e seducente dei riti.



Chi è Wang Ye? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione? Quando e com’è nato il brand Simple Rituals?

Il mio nome è Wang Ye, ma mi faccio chiamare Nicky. Sono originaria di una piccola città molto vicina a Taiwan, nel sud della Cina. Nel 2003 ho ottenuto il miglior punteggio nei corsi di disegno del mio College e sono stata ammessa al corso di Interior design. Dopo essermi laureata, ho lavorato a Shanghai nel design e nell'art display per IKEA, Gap ed Estee Lauder, per più di dodici anni. Mi ha sempre appassionato la storia, soprattutto la storia degli antichi greci e romani, in particolare sono affascinata dallo stile delle divinità, la cui eleganza ricercata ha sempre ispirato me e il mio lavoro. Mi piaceva moltissimo l’idea di indossare accessori preziosi simili ai loro. Un giorno, non riuscendo a trovare in Cina nessun orecchino che mi piacesse – quel genere, infatti, è molto raro per il mercato cinese –, ho pensato di realizzamelo da sola. Alcuni dei miei amici mi hanno suggerito di presentarmi al mercato del fine settimana, l’ho fatto ed ho ricevuto i complimenti e l’interesse di molte persone…così è nato Simple Rituals.

Come mai la scelta di questo nome?

Un giorno, ascoltando la canzone “Rituals”, brano per me molto emozionante, la mia mente ha visualizzato le onde del Mar Mediterraneo che fluttuavano lentamente davanti ai miei occhi…questa melodia corrisponde al mio stato d'animo ed è per me una vera fonte di ispirazione. Il processo di indossare gli accessori, a mio modo di pensare, rappresenta un vero e proprio “rito”, semplice ed indispensabile, che appartiene alla nostra vita di tutti i giorni. Dall’unione di questi due concetti è nato il nome del mio brand: Simple Rituals.

Quali sono le cifre stilistico-distintive dei tuoi gioielli?

Le mie collezioni sono romantiche ed eleganti. Gioielli artigianali di lusso ad un prezzo accessibile.

L’ispirazione da dove nasce? Da dove deriva la tua passione per la cultura mediterranea?

La mia ispirazione trae spunto dai miei viaggi nei paesi del Mediterraneo. Anche la Cina ha moltissime leggende e storie, ma nel mio sangue scorrono il calore e il romanticismo della cultura artistica mediterranea. Da bambina mia madre mi regalò una audiocassetta di antiche leggende (…sono degli anni '80…mi rendo conto che chi ci legge oggi non sappia nemmeno di cosa stia parlando!). Ogni giorno, uscendo da scuola, nel tragitto verso casa, riavvolgevo di continuo il nastro per ascoltare “Riddle of Sphinx”. Le scene e i personaggi descritti nella storia, che hanno conquistato i miei sogni di ragazzina, sono molto diversi dallo stile delle leggende orientali…

Che ruolo svolge l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della tua produzione?

Dipende da quale collezione consideriamo. Ad esempio, le perle di vetro di Murano sono 100% Made in Italy e vengono realizzate completamente a mano dai maestri artigiani della Famiglia Tommasi, seguendo le antiche tradizioni dell’arte vetraria muranese. Un'altra linea in ceramica, invece, è realizzata sempre a mano, ma da una famiglia cinese. La Cina, infatti, come è noto, vanta ceramiche sorprendenti. Penso che, se ci si rivolge ad un artigiano sapiente, custode della propria tradizione manifatturiera, non faccia differenza a quale paese appartenga.

Com’è la donna Simple Rituals?

Per definire la donna Simple Rituals, invece di "perfetta”, userei il termine "meravigliosa". Per me, se ti piace il mio design e ti senti a tuo agio nell'indossarlo, sei meravigliosa! I gioielli Simple Rituals sono soltanto un’espressione esterna di un modo di essere.



Progetti e sogni per il futuro?

Mi auguro che le nuove collezioni, con il loro spirito fresco e giovane, possano conquistare sempre più consumatori in Oriente, esportando la mia stessa passione per l’arte e la cultura del Mediterraneo.