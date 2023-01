ILI Milano. Borse uniche e preziose che brillano di originalità

Capienti e versatili, pratiche e leggere, le creazioni della designer milanese , grazie anche alla tracolla staccabile , si adattano ad ogni occasione d’uso, sia di giorno che di sera, per far brillare con vivace originalità qualunque tipo di outfit .

Le borse ILI Milano, uniche ed eccentriche, sono realizzate secondo i canoni dell’eccellenza Made in Italy, attraverso le mani esperte dei maestri artigiani, rispettando la storica tradizione della lavorazione di accessori e indumenti in pelle. Pezzi unici, disegnati e costruiti a Milano, con l’utilizzo esclusivo di pellami di prima scelta. Colori, frange, glitter, stampe ricercate e iridescenti si fondono in un caleidoscopio di colori con la raffinatezza del prodotto artigianale di massimo pregio.

Cifre stilistiche del brand eleganza delle finiture ed estrema cura dei dettagli, a partire dagli interni, foderati con tessuti diversi e particolari, come ad esempio il Kamasutra, con fiori oro su fondo nero o fiori fluo su fondo blu, oppure le trame glitterate e vellutate, ma anche i colori neutri, per rappresentare al meglio ogni tipo di personalità, dalla più frizzante alla più classica.

L’elemento iconico e distintivo del brand si nasconde nella chiusura: una fibbia rotonda, nella quale si inserisce una piccola lancia assicurata ad una sottile catenina. La magia della antica cultura orientale rivive in queste creazioni, sofisticate e contemporanee, per donne audaci, grintose, cosmopolite, capaci di custodire in una borsa il mistero dell’universo femminile.



Chi è Roberta Iliprandi? Possiamo parlare della tua storia nel mondo della pelletteria come di una storia di famiglia?

Sono una donna, una madre e una creativa. Sono nata nel mondo della pelletteria, sin da piccolina giocavo con le pelli e mi ci lanciavo sopra... l’azienda di famiglia, infatti, era proprio sotto casa e ha alle spalle una lunga tradizione. La conceria è stata fondata nel 1923 da mia nonna ed è stata tramandata di generazione in generazione: mio papà, mio fratello e ora anche mio figlio.

Quando e com’è nato il brand ILI Milano? E la collaborazione con tua figlia Ginevra?

ILI Milano è nato otto anni fa dalla mia passione congenita per le pelli, che mi ha spinta a voler creare borse per tutte le donne. La collaborazione con mia figlia è iniziata nell’aprile 2020, durante il lockdown, quando abbiamo approfittato del tempo che trascorrevamo insieme per realizzare un progetto comune. Abbiamo valorizzato le nostre due personalità complementari per completarci a vicenda: io rappresento l’anima creativa del brand, Ginevra quella più pratico-amministrativa. Il suo contributo è molto importante per me, non solo per un confronto tra diversi punti vista, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la parte commerciale, che mi ha aiutato a sviluppare.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre borse?

La caratteristica che senz’altro contraddistingue più di ogni altra le mie borse è la chiusura. L’ispirazione deriva da un mio viaggio in Cina, durante il quale, rovistando in un negozio di antiquariato ad Hong Kong, sono stata affascinata dalle chiusure di alcuni bauli realizzati secondo la tradizione artigiana locale. Visto che rispecchiano molto la mia personalità, ho deciso di trasporle sulle mie creazioni, loggandole con il mio brand.

Eleganza delle finiture e cura dei dettagli, a partire dagli interni, rivestiti con tessuti di pregio ed impreziositi da elementi decorativi, quali stelline, glitter e tante altre idee brillanti ed originali. Ma l’ispirazione da dove arriva?

Gli interni derivano dal mio gusto personale e dal mio modo di essere. Amo infatti tutto ciò che luccica e che si fa notare, pur con eleganza. Il mio desiderio quindi è quello di confezionare delle borse che, quando si aprono, siano ancora più belle. Non utilizzo mai tessuti monocolore, ma mi dedico con passione alla ricerca dei materiali per realizzare creazioni particolari e uniche, in ogni minimo dettaglio, anche quello più nascosto.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei pellami della vostra produzione?

Il Made in Italy per me è tutto. L’Italia vanta una tradizione manifatturiera riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Sono orgogliosa che le mie borse siano confezionate da artigiani del nostro territorio, che cuciono non solo con le macchine ma anche a mano. Nella nostra produzione, l’utilizzo di pellami pregiati si accompagna ad una lavorazione artigianale d’eccellenza per la realizzazione di pezzi unici.

Com’è la donna Ili Milano?

La donna ILI Milano è una donna affascinante, sensuale ed elegante, con un animo rock. È senz’altro una donna misteriosa, perché ognuna di noi dentro la borsa nasconde i propri segreti… Soprattutto con quella chiusura!

Progetti e sogni per il futuro?

Il desiderio è quello di continuare a migliorare la produzione, passando attraverso una ricerca attenta e meticolosa, per affermare sempre di più l’unicità dell’universo ILI Milano.