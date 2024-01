Pitti Uomo 105 al via: buone notizie dal top della moda maschile

Questa edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105 appunto, si conferma il punto di riferimento per brand e designer, buyer e stampa specializzata nell’attuale contesto internazionale. Non solo una vetrina d'eccellenza per le prossime collezioni ma anche un luogo che fa da specchio alle tendenze, alla creatività e alle nuove istanze che attraversano la società. Emblematiche le scelte come Guest designer di Luca Magliano, bolognese classe 1987, e del britannico Steven Stokey-Daley, entrambi protagonisti di due sfilate-evento: due giovani creativi che portano al salone molti spunti di riflessione, oltre allo spettacolo della loro moda. Presenta a Firenze la sua nuova collezione con una sfilata speciale anche lo statunitense Todd Snyder, Designer showcase.



Sul fronte delle presenze, continua a crescere il numero degli espositori grazie anche ad alcuni rientri importanti di aziende di riferimento. Pitti Uomo in questo gennaio presenta le proposte di 835 marchi, con una rilevante percentuale di brand esteri (il 43%). Il format si conferma in tutte le sue sfaccettature, con un layout che dà risalto alle cinque sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out, dal classico all'informale, passando per il mondo della ricerca. A queste si aggiunge la presenza delle aree speciali dedicate ai pets e al vintage e l'ampliamento delle collaborazioni internazionali con il lancio di Neudeutsch, un inedito progetto sul new wave design dalla Germania.



“Pitti Uomo è a tutti gli effetti un momento di confronto irrinunciabile che rende Firenze leader nel settore delle manifestazioni dedicate alla moda - spiega Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine -. Dal nostro osservatorio speciale cogliamo la voglia dei brand di essere presenti, di farsi vedere e incontrare i clienti. In un contesto unico e spettacolare, che vede riuniti tutti i protagonisti della scena fashion internazionale, Pitti Uomo offre la possibilità di una overview unica sulle nuove collezioni e di ottenere feedback utili sull'andamento dei mercati e delle principali scene creative. ll lavoro di scouting del team Pitti è stato capillare e, come sempre, siamo convinti che la cornice fiorentina porterà ulteriore valore ai progetti speciali in calendario”.



Tema di questa 105esima edizione è “PittiTime”. Percepito, intuito, reale, virtuale, fuggevole, inconquistabile: il tempo non è qualcosa che scorre uniforme, dal passato verso il futuro, misurato esattamente dagli orologi. Accelera, decelera, cerca un ritmo. Un po' come la moda. “Niente più della scansione temporale assomiglia a Pitti Uomo che, puntuale, a ogni stagione arriva per proporre, presentare, confrontarsi, anticipare, cambiare”, commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. “E sul tempo riflette anche la moda, accelerando le collezioni in sincopate sequenze di capsule, stabilizzandosi nel "timeless", definendo il "quiet luxury" di capi che non passano, nella continua ricerca di un heritage identitario come segno di continuità. Un percorso incessante in avanti e indietro attraverso citazioni e referenze che sembrava impossibile veder tornare, in un clima che annulla le stagioni e cambia i riferimenti”.



Debutti, presentazioni ed eventi sono in programma anche in varie location di Firenze. Inoltre, tutti i brand che partecipano a Pitti Uomo 105 alla Fortezza da Basso sono anche presenti nella piattaforma digitale Pitti Connect.



Foto: Pitti People - credit: Enrico Labriola