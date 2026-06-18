Pitti Uomo 110, il blazer superstar del guardaroba maschile

Il live making-of del blazer ha accompagnato gli ospiti nelle diverse fasi della lavorazione, tra interventi artistici e personalizzazioni eseguite in tempo reale, valorizzando manualità, tempo e unicità di ogni capo. Sei modelli hanno inoltre presentato i capi, esprimendone il carattere attraverso un linguaggio estetico contemporaneo. Con questa iniziativa, Antonio Marras ribadisce la propria visione della moda come incontro tra cultura, identità e sperimentazione, confermando il valore della creatività e del dialogo diretto tra brand e pubblico.