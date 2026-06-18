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© Ufficio stampa | Untailored: The Blazer Culture - Antonio Marras celebra il blazer con un evento immersivonella sua boutique di Firenze
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UN EVENTO DEDICATO

Pitti Uomo 110, il blazer superstar del guardaroba maschile

La moda come processo culturale, di identità e sperimentazione nel doppio appuntamento rivolto al pubblico nella boutique di Antonio Marras

18 Giu 2026 - 11:05
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In occasione di Pitti Uomo 110, Antonio Marras ha trasformato la sua boutique di via degli Strozzi a Firenze in uno spazio esperienziale dedicato al tailoring contemporaneo. Lo stilista ha infatti presentato un progetto incentrato sul blazer, interpretato come simbolo di uno stile versatile e creativo. Durante l’evento, le sarte hanno lavorato all’interno della boutique dedicandosi ad attività di personalizzazione, offrendo agli ospiti uno sguardo diretto sulle competenze e l’attenzione al dettaglio che caratterizzano da sempre il brand.  

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Come nasce un capo unico

 Accanto a loro, lo stesso direttore creativo della maison Antonio Marras ha partecipato all’evento, contribuendo con il proprio gesto creativo alla realizzazione di dettagli unici e condividendo con il pubblico il processo che dà vita alle creazioni del brand. Un’attività che prosegue anche in questo giovedì 18 giugno, rafforzando il legame tra creazione, artigianalità ed esperienza.  

La moda come cultura, identità e sperimentazione

 Il live making-of del blazer ha accompagnato gli ospiti nelle diverse fasi della lavorazione, tra interventi artistici e personalizzazioni eseguite in tempo reale, valorizzando manualità, tempo e unicità di ogni capo. Sei modelli hanno inoltre presentato i capi, esprimendone il carattere attraverso un linguaggio estetico contemporaneo. Con questa iniziativa, Antonio Marras ribadisce la propria visione della moda come incontro tra cultura, identità e sperimentazione, confermando il valore della creatività e del dialogo diretto tra brand e pubblico. 

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