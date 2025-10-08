Pin-Up Stars. Il beachwear ad alto impatto glam da sfoggiare tutti i giorni dell’anno

I bikini a triangolo sono tra i pezzi di punta del brand: reggiseni scorrevoli, imbottiture estraibili, slip regular fit o a brasiliana, con laccetti regolabili in base alle forme di ciascuna. E poi i costumi interi, i caftani, i parei, gli abiti, tutti caratterizzati da stampe vivaci, decori, applicazioni e ricami, sempre originali e di tendenza. Pin-Up Stars unisce innovazione tecnologica e tradizione artigianale Made in Italy, rivolgendosi a donne emancipate, audaci e sicure di sé, amanti di un look raffinato ma dalla forte personalità, che non passi mai inosservato. Dentro e fuori dall’acqua. Un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca qualità, sensualità e libertà, tutti i giorni dell’anno.