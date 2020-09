Nuba. Braccialetti colorati a sostegno degli orafi di Valenza

Milena Bernocco , direttrice delle gioiellerie Different Class , è l’ideatrice del progetto Nuba , che vede come protagonista un simpatico braccialetto dal cordino colorato . Un piccolo gioiello dal grande valore intrinseco. La sua realizzazione è affidata all’esperienza delle aziende di Valenza, culla della tradizione orafa italiana e capitale mondiale della gioielleria .

Alla base di questa produzione vi è il nobile obiettivo di sostenere le fabbriche della zona, duramente provate dall’emergenza Covid-19.

Una vera e propria gara di solidarietà senza precedenti nel settore: lo scopo è quello di valorizzare l’arte orafa Made in Italy e, in particolare, Valenzana, non attraverso opere di beneficenza, ma con il duro lavoro dei maestri artigiani.

Vi ricordate i famosi braccialetti Scooby-doo tanto in voga tra gli adolescenti negli anni ’90?

In quell’epoca i ragazzini davano libero sfogo alla propria fantasia intrecciando cordoncini colorati e giocando con i più originali accoppiamenti di colore.

Questa moda, che in realtà trae origine già negli anni ’60 come passatempo dei soldati nelle caserme militari, scopre una nuova vita grazie all’ingegno di Milena Bernocco, madre, artista e imprenditrice, che ha deciso di sfruttare esperienza e qualità del lavoro per risollevare il settore orafo più rinomato al mondo dalle difficoltà di questa delicata congiuntura economica.

La fantasia diventa così una potente arma per superare i momenti di crisi, con generoso slancio e forte determinazione, offrendo un prodotto glamour e di grande pregio.



Chi è Milena Bernocco? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata in una famiglia di artisti in vari settori molto eterogeni, tra cui ceramica, interior design, decorazione di interni e lirica. Ho ricevuto le basi della mia formazione sulle pietre preziose al Cisgem di Milano e ho imparato l'arte orafa dagli artigiani di Valenza, con cui collaboro per soddisfare tutte le esigenze dei miei clienti. Nel dicembre del 2018 ho ritenuto che i tempi fossero maturi per dare avvio ad una mia attività personale e ho aperto le gioiellerie Different Class, mossa dall'idea di dare voce ed adeguata risonanza all'arte orafa personalizzata, inaugurando anche un’oreficeria nel cuore di Milano.

Ma questa passione per l'arte orafa da dove deriva?

Mia madre ha sempre avuto un’indole artistica, ma soprattutto un grande amore per i gioielli. Fin da piccola disegnavo preziosi e sognavo un futuro nel settore…

Quando e com'è nata l'idea del braccialetto Nuba? Quale obiettivo intendi raggiungere con questo progetto?

Questo progetto è nato subito dopo l’emergenza Covid. Con l'aiuto di tutto il team della Different Class, ho sviluppato il bracciale Nuba, con il proposito di venderlo in grande quantità e così contrastare la crisi che coinvolge il mio settore, in modo da riuscire a dare lavoro alla mia azienda e a tutte le altre con cui collaboro. Ho a cuore il mio mestiere e le persone che lavorano con me: mi piacerebbe davvero fare la differenza. In questo particolare momento di difficoltà sono forse troppo ambiziosa, ma non demordo. Ritengo che un gioiello rappresenti un dono di gioia in qualsiasi circostanza e, ai nostri giorni, ne abbiamo bisogno più che mai. Il mio obiettivo è di continuare a lavorare a pieno regime, nonostante tutto.

Quali sono le cifre stilistiche dei braccialetti Nuba?

Il braccialetto è semplice ma al tempo stesso raffinato, personalizzabile nei colori e nelle pietre che lo ornano. Più precisamente, è disponibile in tre diverse varianti: con placchetta in argento, placcata in oro giallo oppure in oro rosa. I cordoncini sono in diversi colori e tutti realizzati dalle sapienti mani degli artigiani valenzani. È inoltre possibile aggiungere una pietra preziosa da 0,01 carati, scegliendo tra brillantino, zaffiro blu, zaffiro rosa e rubino. Ed infine, si può decidere di inserire una breve incisione sulla placchetta, in modo da comunicare il proprio messaggio di luce e speranza.

A quale pubblico si rivolgono?

A chiunque. Io ne ho ricevuto uno in omaggio dalla fabbrica che fisicamente li produce e, da quel momento, non lo ho più tolto. Anche i miei figli lo indossano sempre. Questo braccialetto, portatore di gioia e di positività, non conosce confini!

Progetti e sogni per il futuro?

La mia azienda, nata in un momento duro per il settore, ha lo scopo di regalare serenità e bellezza attraverso un gioiello unico, personalizzato, creato dal cliente stesso. Sto inoltre lavorando ad un altro progetto, innovativo e del tutto originale, che lancerò prima di Natale…chi si ferma è perduto!