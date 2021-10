Movitra. L’occhiale in perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Artigianalità Made in Italy e materiali di massimo pregio si combinano con una visione contemporanea del design per dare vita ad un occhiale che, attraverso un innovativo sistema di chiusura, si propone di rivoluzionare il settore dell’occhialeria. Questo esclusivo meccanismo brevettato consente alla montatura di ruotare su se stessa in modo che le aste proteggano le lenti da graffi e urti accidentali.

La collezione 2021 si fregia dei nomi delle divinità e dei personaggi leggendari dell’antica Grecia – Argo, Horus, Esaco, Isi, Hybris, Meti, Mida e Kora – dalla quale mutua perfezione e raffinatezza. I nuovi modelli sono otto, di cui quattro montature da vista, le primissime in assoluto del brand.

La funzionalità intelligente, che contraddistingue sin dagli esordi gli occhiali Movitra, si incontra con lo stile fashion, mixando sapientemente minimalismo e design contemporaneo. Un occhiale ultraleggero, piatto e sottile, dal movimento unico, nel quale la tecnologia si fonde con un’estetica accattivante, sposando eleganza e raffinatezza.



Quando e com’è nato il brand Movitra? Come mai la scelta di questo nome?

L’idea è nata al mare, sei anni fa. Ad un’amica di Filippo sono caduti gli occhiali che erano poggiati nel vassoietto dell’ombrellone. Nell’impatto con i ciottoli, si sono graffiati… Da questo episodio è scaturita l’idea di creare un sistema pratico e semplice per proteggere le lenti. Come ogni buona idea funzionale, anche questa deriva da un bisogno pratico. Andando avanti con il tempo, tuttavia, ci stiamo rendendo sempre più conto di aver sottovalutato, in origine, l’aspetto ludico e sensoriale, la famosa “user experience”, caratteristica alla quale ora invece stiamo rivolgendo molte attenzioni, sia in termini di ricerca e sviluppo che in fatto di comunicazione. Il nome Movitra proviene dal latino: "Movere" e "Vitra", ovvero movimento delle lenti.

Perché gli occhiali? Cosa rappresenta per voi questo accessorio?

Siamo approdati all’eyewear per caso. Abbiamo avuto questa intuizione legata agli occhiali e ci siamo buttati in questa avventura senza pensarci due volte. In realtà, senza saperlo, eravamo già grandi cultori di questo “oggetto”. Per noi l’occhiale non è un semplice accessorio, ma un elemento imprescindibile, esattamente come una giacca o un pantalone… non usciamo mai di casa senza indossare un paio di occhiali.

Come riuscite a coniugare estetica e funzionalità? In cosa consiste il vostro sistema di chiusura brevettato?

Si tratta di un meccanismo che permette all’occhiale di ruotare su se stesso e alle aste di chiudersi in maniera contrapposta, per proteggere le lenti da urti e graffi. In origine abbiamo deciso – con non pochi problemi – di produrre un occhiale in acetato. Sia io (ndr Giuseppe) che Filippo, infatti, abbiamo sempre avuto una predilezione per gli occhiali in plastica rispetto a quelli in metallo e questa preferenza ha influenzato le nostre scelte iniziali. Con il tempo e con l’esperienza, invece, abbiamo capito che il punto di partenza corretto doveva essere il metallo. Abbiamo raggiunto quindi la consapevolezza di dover costruire l’occhiale intorno al meccanismo di rotazione e non viceversa. Per questo motivo, abbiamo introdotto una struttura in metallo, saldata al meccanismo di rotazione, anche all’interno dell’occhiale in acetato. In due anni abbiamo fatto un balzo in avanti incredibile per quanto riguarda il prodotto…chi ci conosce sin dalle prime collezioni, vedendo quelle attuali, non riesce a credere che si tratti dello stesso brand. Il sistema di chiusura infatti si è evoluto nel tempo: oggi prevede una saldatura a laser senza viti, estremamente versatile, adatta a qualsiasi tipo di materiale. Questo cambio così radicale e veloce è dovuto ad una profonda e costante analisi: cerchiamo spasmodicamente di capire quale sia l’identità autentica del nostro brand e in quale direzione vogliamo che esso evolva. Questo approccio ci permette di trovare, con maggiore lucidità e cognizione di causa, le migliori soluzioni per far coesistere in perfetto equilibrio funzionalità ed estetica.

Non solo tecnologia, quindi, ma anche (e soprattutto) eleganza e design contemporaneo. Quali sono le novità di stile introdotte con la collezione 2021?

Il design, inteso come pura progettazione che pone l’estetica al servizio della funzionalità, è il tema principale delle nostre nuove collezioni. Identità e prestazioni sono le due parole chiave dei nostri prodotti. Abbiamo cambiato l’approccio alla progettazione, oggi molto più vicino al product design che non al disegno di un accessorio moda. Il punto di partenza di ogni nostra collezione è senza dubbio il meccanismo di chiusura ma, al di là dell’aspetto puramente tecnico, nell’ultimo periodo stiamo facendo il grande sforzo di attribuire una forte identità, in termini di stile, a tutte le famiglie di prodotto. Nel nostro team coesistono background, stili e passioni diverse. Le fonti di ispirazione sono molteplici: stiamo analizzando diversi brand iconici – del tutto slegati dal settore moda e, in particolare, dal mondo dell’occhialeria – , che hanno raggiunto la propria fortuna grazie ad una forte innovazione sul prodotto e stiamo cercando di fare nostre tutte le analogie e i punti di forza. Siamo convinti che, attraverso questo studio approfondito, l’intero processo si sviluppi poi in modo del tutto naturale e spontaneo.

Che ruolo svolge l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?

L’artigianalità e il Made in Italy sono assolutamente fondamentali per noi. Sono parte del nostro DNA e farne a meno sarebbe come perdere un organo vitale. Il nostro claim è “2 anime. 1 Brand.” proprio perché all’interno di un occhiale Movitra coesistono due anime, quella dell’innovazione tecnologica, legata al nostro meccanismo brevettato, e quella dell’artigianalità, della manualità…tutto rigorosamente e orgogliosamente Made in Italy. Gli occhiali Movitra vengono infatti realizzati nei distretti d’eccellenza di Varese e Belluno. Abbiamo l’ambizione di creare un occhiale dal grande contenuto tecnologico e di design, 100% Made in Italy, che non abbia nulla da invidiare alla famigerata manifattura giapponese, e siamo certi di essere sulla strada giusta.

A quale pubblico vi rivolgete?

Il nostro è un pubblico eterogeneo. Nel tempo ci stiamo rendendo conto che esso si divide in due macro-categorie. Una parte dei nostri clienti apprezza la nostra chiusura semplicemente perché è innovativa, ama la gestualità e si disinteressa dell’aspetto pratico: compra Movitra perché è unico nel suo genere e per mostrare di poter chiudere l’occhiale come nessun altro. L’altra parte, invece, è più interessata dall’aspetto puramente funzionale e apprezza il fatto che, grazie al nostro meccanismo, le lenti sono protette, mentre l’occhiale diventa piatto e tascabile in un solo gesto. Due aspetti diametralmente opposti e ben distinti che rappresentano due facce della stessa medaglia. Comunicarle entrambe è molto complesso e questa è diventata la nostra grande sfida. Stiamo cercando di suddividere la comunicazione su piani differenti, separando l’aspetto funzionale da quello emozionale. Soltanto così facendo, arriveremo a parlare al nostro pubblico in maniera corretta e coerente rispetto alla nostra identità.

Progetti e sogni per il futuro di Movitra?

Abbiamo creato un prodotto con una innovazione davvero unica, del tutto inesistente sul mercato sino a cinque anni fa. All’inizio abbiamo incontrato diverse difficoltà tecniche…ma anche i primi mackintosh davano grossi problemi! Tutti i brand e tutti gli occhiali sono unici a modo loro, ognuno ha qualcosa di diverso da raccontare. Ma solo le nostre collezioni eyewear, a differenza delle altre, possono girare su se stesse e chiudersi in questo modo…può piacere o meno, può essere capito, apprezzato, oppure no, ma il nostro prodotto è oggettivamente diverso da tutti gli altri. Abbiamo l’ambizione di creare l’Occhiale Movitra: ci sono gli occhiali e poi ci sono gli occhiali che girano… i Movitra, appunto! Il futuro dei nostri occhiali è nelle nostre mani e lo stiamo costruendo oggi con un team di lavoro davvero fantastico. Siamo profondamente convinti che le aziende siano fatte dalle persone, quindi – vista la straordinarietà delle figure professionali che lavorano con noi – non possiamo che essere ottimisti sul futuro del nostro brand. L’obiettivo è quello di crescere senza mai perdere di vista la nostra identità, pur cambiando direzione se le circostanze lo richiederanno…ma sempre con dedizione, coerenza e determinazione.