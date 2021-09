Bprime. Borse di design dall’anima leggera 

Una lavorazione artigianale che si tramanda di generazione in generazione nella regione del Veneto, terra di tradizione e di eccellenza italiana.

Il design semplice, dalle linee pulite ed essenziali, si combina con una esuberante palette cromatica, per interpretare l’anima di tutte le donne, regalando loro, nel ritmo frenetico della vita quotidiana, una ventata di gioia e di entusiasmo.

Luca Baracco, fondatore dell’azienda, si pone infatti l’obiettivo di creare borse per rendere felice colei che le indossa, coniugando stile e bellezza. Eleganza informale, innovazione, leggerezza e resistenza sono i codici stilistici di una collezione soft-touch, animata da un profondo rispetto per il nostro pianeta e per le persone che lo abitano.



Quando e com’è nato il brand Bprime?

Bprime è nato cinque anni fa da una mia idea. Sono un imprenditore nel settore moda, arrivo dal mondo della pelle, tipico della nostra zona, la riviera del Brenta, terra di tradizione ed eccellenza del settore scarpe e borse. Avevo voglia di cambiamento e cercavo un materiale diverso; appena ho visto il cube, il nostro tessuto, ho avuto un’ispirazione e ho deciso di utilizzarlo per realizzare subito una borsa. Così è nato Bprime: era il 2016.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre borse?

La caratteristica distintiva delle nostre borse è il tessuto innovativo in stampa tridimensionale, che caratterizza il nostro Pattern, replicando il quadrato all’infinito e diventandone il nostro simbolo. I tessuti spaziano dalla lycra, al velluto, fino all’ultima novità, una fibra che deriva dal riciclo della plastica post consumer.

Che ruolo svolgono geometria e colore nell’ambito della vostra creatività?

Crediamo nel design e nelle forme in cui si declina il “bello”, inteso come valore. La geometria per noi è arte, è la venatura di una foglia, l’armonia di un fiore. La natura ci ispira infinitamente. Riteniamo che la nostra prima responsabilità sia offrire il design come valore accessibile. Improntiamo la nostra produzione a criteri di qualità, competenza e precisione. Il colore è per noi espressione di gioia: per donne che vivono, amano, lavorano. Scegliamo la nostra palette cromatica per soddisfare le loro esigenze nelle giornate più impegnative, immaginando che possano vivere una vita leggera, ricca di quelle happy hours dove il colore è protagonista, capace di esprimere lo spirito del tempo, regalando energia e vivacità.

Che importanza assumono i materiali nella vostra produzione? In cosa consiste il processo di termoformatura?

Siamo impegnati da sempre nella ricerca di materiali esclusivi, che diano al prodotto caratteristiche uniche di qualità e identità. Bprime nasce dalla materia: il tessuto, che – grazie alla forza del nostro pensiero e alla passione per il nostro lavoro – diventa un prodotto, la borsa Bprime. Da qui il nostro mantra: materia, energia, anima. La termoformatura è un particolare processo di lavorazione, che permette di dare alla superficie del tessuto un aspetto geometrico e tridimensionale, senza alcuna cucitura, con proprietà di estrema morbidezza, leggerezza e resistenza.

Come riuscite a conciliare il binomio sostenibilità-innovazione?

Il pianeta Terra è in rivoluzione. Gli allevamenti intensivi, l’elevata produzione di CO2, il riscaldamento globale, sono attualmente i problemi più sentiti nella realtà del mondo. Ogni giorno, sempre più persone si avvicinano ad uno stile di vita sano e soprattutto etico. Per questo, crediamo che l’industria della moda non possa esimersi da un processo innovativo ed ecosostenibile. Per Bprime sono importanti il rispetto per le persone, per l’ambiente, per gli animali e, in generale, per tutto ciò che è vita su questa Terra. Siamo da sempre impegnati in una ricerca incessante, per coniugare quello che per noi è un binomio imprescindibile: sostenibilità e innovazione. Nella nostra vision c’è un approccio al modo di vivere uno stile contemporaneo, limitando l’impatto ambientale. Per questo, abbiamo intrapreso un viaggio che ci sta portando a fare costanti passi in avanti nella selezione dei migliori materiali eco-sostenibili che, uniti a tecnologie di produzione innovative, contribuiscono a valorizzare quello il nostro credo: l’attenzione e il rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda.

Com’è la donna Bprime? A quale figura femminile vi rivolgete?

La donna Bprime ama fare shopping e spendere, ma in maniera sempre più attenta, fidelizzandosi a brand innovativi che, come lei, sono alla costante ricerca di un miglioramento della qualità della vita. La nostra ambizione è quella di creare una community di donne che, grazie ai nostri prodotti, si identifichi in un “Sustainable lifestyle”. Bprime è in continua evoluzione come un essere umano: sperimenta, sbaglia, cresce e si impegna per evolvere continuamente. Scegliere Bprime significa aver voglia di contribuire in prima persona al grande cambiamento del pianeta, in modo equilibrato e sostenibile.

Progetti e sogni per il futuro?

Desideriamo essere riconosciuti nel mondo come portatori di valori reali, rappresentando non più un semplice prodotto, ma uno stile di vita. Abbiamo in cantiere per il 2022 un progetto Luxury, basato su un business model innovativo, legato alla blockchain. Nei prossimi anni vorremmo aprire un Flagshipstore nelle città a cui sono più legato: Milano, Londra, New York e Shangay.