Ābari beachwear. Eleganza europea e twist caraibico

I costumi Ābari sono un’ode alla bellezza del corpo femminile in ogni sua forma, senza distinzione di taglie e fisicità.

Motto del brand: scoprire anziché coprire, valorizzare invece di minimizzare.



Design minimalista, palette cromatica intensa, temi contrastanti si fondono per creare una collezione dalla raffinata semplicità senza tempo, in un mix equilibrato di praticità e spregiudicata eleganza: sgambature decise, scollature generose, ispirate alla corsetteria francese, linee pulite ed essenziali.

Tessuti di massimo pregio, artigianalità 100% Made in Italy, tagli audaci dal sapore esotico, questa la miscela esplosiva della linea beachwear che propone costumi d’impatto, dalla classe ricercata, con un twist latino dal sapore anticonvenzionale.

Interi, bikini e trikini di lusso, grintosi e sensuali, pensati per la donna contemporanea, dinamica e cosmopolita, sicura e determinata, unica ed originale, soprattutto in fatto di stile.



Chi è Adriana Iribarren? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono una designer Venezuelana nata nella città di Maracaibo nell 1983; sono la più piccola – e unica femmina – di cinque fratelli e sono cresciuta circondata dall’affetto chiassoso di una famiglia allargata, saldamente unita nell’amore. Ho vissuto a San Cristobal fino a 18 anni e, successivamente, mi sono trasferita per lavoro a Caracas. Ma il mio vero percorso ha avuto inizio in Italia, dove mi sono stabilita nel 2006 per iniziare gli studi in Lingue, Letteratura e Culture Straniere all’Università Degli Studi di Bergamo. Sempre alla ricerca di nuove sfide e stimoli, è proprio qui che ho deciso di dare un’ulteriore svolta alla mia vita e di seguire quella che, da sempre, è la mia grande passione: la moda. Passione che si è concretizzata negli studi in Fashion Design presso l’Istituto Burgo di Milano.

Quando e come è nato il Brand Ābari?

Ābari nasce nel 2019. Un progetto pieno di passione e voglia di riscatto! Una capsule di costumi da bagno che mixa la sensualità delle mie origini latine all’eleganza e alla qualità del Made in Italy. La mia vision è sempre stata quella di creare un brand lifestyle di beachwear, dall’appeal glamour e sexy, caratterizzato dalla ricercatezza nei tagli e nelle texture dei tessuti. Pochi pezzi, non eccessivamente elaborati, che mettono al primo posto la valorizzazione del corpo femminile, esaltandone le forme.

Quali sono i valori che vuoi trasmettere attraverso le tue creazioni?

Ābari è un brand che vuole rompere gli schemi vestendo tutti tipi di bellezza: nessun limite per nessun corpo. Collezioni pensate per le donne che vogliono sentirsi sexy, mostrandosi fiere e sicure di sé, indossando un costume che non le nasconda e non le costringa. La volontà è quella di offrire versatilità e vestibilità impeccabili per ogni tipo di fisico, partendo dall’alta qualità dei tessuti, lavorati secondo i canoni dell’eccellenza artigianale Made in Italy. La nostra mission è far sì che ogni donna si senta bene ed unica vestendo il proprio corpo con un costume da bagno Ābari.

Come mai i costumi? Cosa rappresenta per te questo indumento?

Amore per il mare, il sole, la vita e la gioventù ...a Maracaibo! Amore per il mio passato, che mi sembra lontanissimo ma che, ogni giorno, rivive nei miei schizzi e nei miei bozzetti.

Quali sono le cifre stilistico-distintive della tua linea beachwear?

La parola chiave è pulizia, dei tagli e della forma. “Less is more”, diceva Coco Chanel, e questo motto vale a maggior ragione per la moda mare: a fare la differenza è infatti quella strisciolina di tessuto che, se manca, non contiene e, se sborda, ingoffa. Un equilibrio sottilissimo e precario tra esaltazione e contenimento. Per questo insisto sempre sul fatto che i miei costumi vadano provati. Uno slip che appeso può essere frettolosamente catalogato come “striminzito” può nascondere, in realtà, la sgambatura perfetta. Una brassiere non troppo avvolgente può essere la giusta alleata per valorizzare, senza artifici, anche un seno piccolo e naturale.

L´ispirazione da dove arriva?

Sicuramente affonda le radici nel mio vissuto. Blend di cultura caraibica ed eleganza e qualità tipiche del Bel Paese. I materiali e la mano d´opera che si trovano in Italia sono unici! Ogni costume Ābari è un pezzo di alta artigianalità, realizzato dalle mani di sapienti artigiani che tagliano, assemblano e cuciono tessuti meravigliosi dal valore impareggiabile. Senza questo savoir-faire Ābari non potrebbbe esistere.

Moltissime celeb e influencer, tra cui – solo per citare alcuni nomi – Justine Mattera, Jane Alexander, Cristina Buccino, Eleonora Pedron e Cristina De Pin amano indossare i tuoi costumi. Ma, più in generale, a quale figura femminile ti rivolgi?

Ābari si identifica in una donna cosmopolita ed emotivamente matura, che rifiuta l’omologazione, ma di contro, ama la sua individualità e il suo essere unica. Ogni giorno sceglie l’originalità e l’esclusività, che ricerca nei luoghi che frequenta, nelle cure che si dedica, nelle letture che sceglie e nei capi che acquista.

Chi è Adriana nella vita privata? Interessi e Passioni nel tempo libero?

Sono una donna forte e determinata, che non teme le sfide e i cambiamenti. Mi impegno per offrire il meglio di me alle persone che amo. Sono orgogliosa di essere la moglie di un italiano che mi ha “stravolto” la vita, incoraggiandomi a seguire i miei sogni, e la mamma di un bambino meraviglioso che riempie le mie giornate di puro amore. Adoro viaggiare e conoscere posti nuovi, capaci di deliziarmi con luci, colori, e profumi, regalando sferzate di entusiasmo alla mia verve creativa; di questi tempi, complice la situazione che stiamo vivendo, sono diventata un’estimatrice anche di viaggi introspettivi, magari accompagnati da musica in sottofondo e da una buona lettura.

Sogni per il tuo futuro? E per quello di Ābari?

É molto difficile per me immaginare il mio futuro distinto da quello di Ābari: siamo una cosa sola! Di certo sogno di continuare il mio percorso creativo, portando alla luce nuove collezioni sempre più articolate, in modo da trasformare questa bellissima avventura in una realtà solida e affermata. Resto un’inguaribile ottimista, ho fiducia nel futuro... la vita non mi ha mai delusa.