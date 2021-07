La gonna Poupine , con il suo stile inconfondibile, sofisticato e vivace al tempo stesso, nasce dal talento creativo di Francesca Romana Paciaroni e Francesca Petaccia , due giovani donne, vicine di casa senza saperlo, unite dal destino in un forte legame di amicizia e condivisione. Appassionate da sempre di moda e lifestyle, sono le fondatrici del brand di abbigliamento femminile con l’obiettivo di restituire nuova vita a tutte le donne, in un’atmosfera di spensierata leggerezza.

Poupine. La femminilità e l’eleganza sartoriale Made in Italy in una gonna Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il marchio si identifica nella gonna, rigorosamente lunga, che accarezza con morbida naturalezza la silhouette di colei che la indossa, adattandosi perfettamente a qualsiasi forma ed esaltandone l’unicità. I modelli Popuine spaziano tra balze, asimmetrie e sovrapposizioni, in un inno di gioia alla vita.

Una firma che ricorda i salotti parigini, con un tocco di spontaneità e coraggio.

Capi sartoriali, rigorosamente Made in Italy, che conquistano ogni stile, dal mood gipsy a quello super chic.

Una moda trasversale, timeless, per donne senza età, sensuali, dinamiche, cosmopolite, esuberanti, audaci e raffinate. Tessuti preziosi e colori accesi per infondere energia ed entusiasmo in una danza sinuosa lungo il cammino della vita.

Qual è la storia della vostra collaborazione nel mondo della moda?

Dietro Poupine c’è una storia vera che simboleggia l’unione fra donne, la complicità, la forza. Una leucemia, una donazione di sangue mancata e una voglia di conoscersi, superate le difficoltà che ci separavano dall’ospedale.

Quando e com’è nato il brand Poupine? Come mai la scelta di questo nome?

Poupine nasce da un incontro speciale: da una serie di casualità, infatti, siamo diventate non solo grandi amiche, ma anche – insieme – imprenditrici! Abbiamo scoperto di avere il desiderio comune di realizzare qualcosa per noi, aldilà degli impegni professionali quotidiani. Essendo entrambe, da sempre, appassionate di moda, parlando proprio di vestiti, abbiamo pensato che sarebbe stato bello riempire i nostri armadi – ma anche quelli di tutte le altre donne – con capi nuovi, leggeri, colorati, senza tempo: un pezzo che tieni nell’armadio, in attesa che tua figlia lo apra un domani e si rispecchi in quello stesso stile. Il nome Poupine ci ricordava la nostra infanzia e la Francia: è infatti un vezzeggiativo che, in questo paese, viene utilizzato per le bambine. Rimanda immediatamente il nostro pensiero ai momenti belli trascorsi durante la tenera età, alla leggerezza e alla spensieratezza di quegli anni, ma anche al coraggio che si ha quando si è più piccole.

Perché proprio la gonna? Cosa rappresenta per voi questo indumento?

La gonna lunga è il capo che meglio poteva identificare la nostra idea di femminilità e di eleganza: da piccola la indossi per sentirti una principessa, da grande ti permette di farti sentire bene, trasmettendoti un senso di rinascita. Poupine stessa si propone come celebrazione della vita. Per questo la nostra gonna non segue i dettami della moda, ma è più semplicemente legata al fascino e alla bellezza intramontabili di altri tempi.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre creazioni?

Abbiamo voluto identificarci inizialmente con un monoprodotto, la gonna in tartan per la collezione invernale e la gonna a righe per l’estate. Da subito hanno riscosso successo perché la prima ricorda l’infanzia di tutte noi, la seconda invece ci riconduce alla leggerezza delle vacanze al mare. Sono ormai parte distintiva del nostro brand per cui le riproponiamo ogni anno, seppur con variazioni di sfumature e colori. Negli anni abbiamo poi deciso di integrare l’offerta con modelli e stampe diverse. Ci sono sempre novità interessanti e per quest’estate abbiamo pensato anche a una bellissima e coloratissima collaborazione!

Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?

Crediamo tantissimo nell’artigianalità Made in Italy: le sarte sono il cuore della nostra produzione e ogni capo viene realizzato a mano, con cura e dedizione. Speriamo di riuscire a trasmettere anche alle più giovani questo amore per una tradizione che si sta gradualmente perdendo. Il mondo, infatti, si sta spostando sempre di più nella direzione delle competenze digitali. Sarebbe davvero un peccato smarrire lungo il cammino quelle competenze artigianali che hanno reso la moda italiana grande in tutto il mondo.

E il colore? Che ruolo svolge e quale messaggio vuole trasmettere?

Vogliamo che la vita sia colore. La nostra è una storia di rinascita e come rappresentarlo al meglio se non con colori decisi, vivaci e brillanti?

Moltissime celeb, come Anna Ferzetti, Nicoletta Romanoff, Flavia Pennetta, Federica Fontana, Federica Nargi, Csaba dalla Zorza, Valeria Graci, Giulia Bevilacqua, Anna Foglietta, solo per citare alcuni nomi, sono state conquistate dalle vostre gonne; ma, più in generale, a quale figura femminile vi rivolgete?

Ci rivolgiamo a tutte le donne che vogliono sentirsi bene, femminili ed eleganti. Sin dall’inizio abbiamo deciso di essere inclusive, offrendo la possibilità di realizzare gonne e abiti su misura (senza costi aggiuntivi), in modo che tutte le nostre clienti possano sentirsi belle e a proprio agio…renderle felici è per noi una grande soddisfazione! Le nostre clienti sono donne dai 18 ai 70 anni e provengono da tutto il mondo: ci arrivano richieste da Australia, Usa, Corea, Svizzera, Francia... Sono donne dinamiche, viaggiatrici…proprio come noi! Per questo motivo la scelta del tessuto è un altro aspetto fondamentale del nostro lavoro: aver un capo che non si “stropicci” facilmente e poterlo indossare in ogni situazione, dal casual all’elegante, senza problemi, non ha prezzo.

Chi sono Francesca Romana & Francesca nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Siamo amiche, sorelle, compagne di vita. Francesca P. è anche mamma di tre splendidi bambini. Siamo curiose e determinate. Amiamo bere un buon bicchiere di vino in compagnia, andare al mare e viaggiare. Cogliamo ogni occasione da cui trarre spunto per raccontare nuove storie attraverso le nostre collezioni.

Progetti e sogni per il vostro futuro? E per quello di Poupine?

Abbiamo imparato a vivere alla giornata ma rimaniamo delle romantiche sognatrici, sarà per questo che ci immaginiamo un mondo Poupine. Continueremo a dedicarci con costanza a questo nostro progetto, cercando ispirazioni durante i nostri viaggi e creando collezioni che speriamo conquistino sempre più il cuore delle donne.