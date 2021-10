Clara AEstas. Unicità e raffinatezza anche fuori dall’acqua Ufficio stampa 1 di 17 Ufficio stampa 2 di 17 Ufficio stampa 3 di 17 Ufficio stampa 4 di 17 Ufficio stampa 5 di 17 Ufficio stampa 6 di 17 Ufficio stampa 7 di 17 Ufficio stampa 8 di 17 Ufficio stampa 9 di 17 Ufficio stampa 10 di 17 Ufficio stampa 11 di 17 Ufficio stampa 12 di 17 Ufficio stampa 13 di 17 Ufficio stampa 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ufficio stampa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggings in lycra stretch abbinati a crop top coordinati nelle nuances e nei ricami: la capsule “Sporty Angel” si afferma come nuovo must have del segmento loungewear, per impreziosire il corpo delle donne durante l’attività sportiva, accarezzandone la silhouette con raffinata eleganza e grintosa originalità.

Taglio classico ed elegante per gli Sleeeping Angel, i nuovi pigiami della linea Boudoir in pregiato satin, con casacca strizzata in vita e pant palazzo; in alternativa, gli Sleeping Swan, dal twist più sbarazzino, con maniche a sbuffo e pantalone a pinocchietto.

La forte identità di Clara Aestas conquista le donne più audaci nei vari ambiti della vita quotidiana, senza confini di utilizzo: dal mattino alla sera, a casa – per sentirsi sempre glamour e femminili – e per la strada… con inimitabile fascino e spregiudicata eleganza.



Clara AEstas, il rinomato brand luxury beachwear d’impostazione Haute Couture in continua e inarrestabile crescita, a partire dalla SS’21 abbraccia nuove sfide e allarga gli orizzonti delle proprie collezioni “fuori acqua”…

Si, da sempre la nostra intenzione è sdoganare il "fuori acqua" da una concezione che lo riduce a mero indumento da spiaggia. Desideriamo accompagnare le nostre clienti in tutte le possibili espressioni di sè durante la stagione più calda e, per questo motivo, le nostre collezioni contemplano prodotti che possono essere scelti al mare o in città, al mattino, pomeriggio o sera. Capi trasversali, dunque, pensati per ogni occasione. Il riferimento è in particolare al nostro Bouquet Dress, abito lungo o corto, in leggero satin senza spalline. Il design proposto, nel valorizzare il décolleté, avvolge la silhouette senza segnarla. Elegante nella sua semplicità, acquista audacia in movimento.

Da dove nasce l’idea di conquistare anche il mondo del fitness? Quali sono le caratteristiche della capsule Sporty Angel?

Clara AEstas è un brand in continua evoluzione. Quale conseguenza del momento storico in cui abbiamo vissuto, in accordo con una rinnovata tendenza a focalizzare l'attenzione sul proprio io e a prendersi cura della propria persona, l'attività sportiva gioca un ruolo fondamentale nell'attuazione di un più ampio concetto di wellness: noi non potevamo rimanere indifferenti. Nascono così le nostre collezioni di activewear, perfetta sintesi tra un più rilassato street style e una raffinata femminilità; uniche nel loro genere e innovativamente caratterizzate da applicazioni in pizzo, ci consentono di reinterpretare a nostro modo l'abbigliamento sportivo di lusso per una donna in rinascita.

La nuova linea Boudoir, invece, propone pigiami in pregiato satin, per accarezzare con garbo la silhouette femminile anche durante le ore del sonno. Come mai questa incursione nel segmento loungewear? Quali sono le cifre stilistiche della collezione?

In considerazione del periodo trascorso durante i passati lockdown e dell'emergere di un'accresciuta esigenza di stile anche nei luoghi domestici, abbiamo elaborato la nostra Boudoir Collection, sperimentando forme e volumi nuovi, ampiezze inusuali ed esagerate, per concedere la possibilità di vivere secondo i nostri codici, con rinnovato glamour, anche l'abbigliamento da casa. Ogni collezione è declinata in una palette polverosa e rilassante, in pregiato satin, e si compone di pigiami, camicie da notte, vestaglie e mascherine per dormire. Ciononostante, la nostra Boudoir Collection ha l'ambizione di essere composta da capi caratterizzati da dualità: un nostro pigiama può essere indossato anche come tailleur nei luoghi pubblici. Le nostre camicie da notte, a breve on line, sono dei veri e propri abiti da sera…lasceremo scegliere alle nostre clienti come concepire il prodotto e come utilizzarlo.

Clara AEstas veste le donne in nuovi ambiti della vita quotidiana; quali sono i tratti comuni mutuati dalle preziose linee beachwear che mantengono immutata la forte identità del brand?

Ogni capo Clara AEstas ha in sé gli elementi caratteristici del brand. Desideriamo che ogni prodotto sia altamente riconoscibile ed appagante per colei che lo indossa. Per questo motivo riteniamo che la forte identità del brand debba rinvenirsi non solo nelle linee stilistiche, caratterizzate da applicazioni in pizzo macramè, ma anche e soprattutto nei modelli e nelle forme che proponiamo e che vogliamo siano in grado di accogliere e valorizzare ogni fisicità.

Qual è il pubblico femminile a cui vi rivolgete?

La donna Clara AEstas è una donna sofisticata, attenta ai dettagli e sicura di sé. Una donna che non ha paura di indossare capi che catturino l'attenzione di chi la osserva, che non rinuncia mai all'eleganza, neanche durante la notte o mentre fa sport…insomma, una donna che desideri essere ammirata in ogni istante della sua giornata.

Progetti e sogni per il futuro? Nuovi confini da oltrepassare?

I progetti per il futuro potrete ammirarli a brevissimo. Presto sarà on line la nostra linea di gioielli ed accessori. La nuova collezione sarà un'esplosione di glamour: luci, oro e scintillii. Il concept di tali prodotti è del tutto innovativo: linearità ed essenzialità si fonderanno con la nostra forte identità. Il risultato sarà sbalorditivo… coming soon!