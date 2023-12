Zlatan Ibrahimovic: "Il mio abbigliamento preferito è per tutti"

Fuoriclasse del pallone e lontano dal campo da calcio, grazie anche al suo impegno nel sociale . Sempre in movimento, continua a fissare nuovi obiettivi in molteplici ambiti. L'ultimo dei quali riguarda proprio la moda.



Non solo testimonial. Zlatan Ibrahimovic ha, infatti, partecipato attivamente alla creazione dei capi che compongono una collezione speciale e accessibile a tutti, nata dalla condivisione delle sue conoscenze in materia di abbigliamento sportivo e stile personale con un team di designer. "Sono capi che offrono prestazioni e stile, indipendentemente da dove ci si trovi o da come ci si muova - ha spiegato lo stesso campione -. Perché scendere a compromessi quando si può avere tutto?".



I capi per il movimento sono proposti nei toni del marrone, del bianco, del grigio chiaro, del nero, dell'arancione. Quelli per l'allenamento sono realizzati per garantire le performance e includono pantaloncini da ciclista aderenti e top a collo alto, oltre a t-shirt e canottiere oversize, realizzate in tessuto traspirante. Inoltre, in linea con lo stile dello stesso Ibra, questa collezione introduce anche l'abbigliamento di ispirazione utility, che consente un utilizzo versatile, dalla palestra alla vita quotidiana.