Perché i tennisti a Wimbledon vestono di bianco: il dress code

La tradizione risale al 1877, quando i soci dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club organizzarono il primo torneo di tennis. Da allora, tutti i tennisti a Wimbledon sono obbligati a vestirsi di bianco. È il colore che, di fatto, rende meno visibili gli aloni del sudore su magliette e pantaloncini.



A Wimbledon ci si veste eleganti - Per mantenere un senso di eleganza diffuso, il dress code di Wimbledon riguarda anche direttori di gara (che indossano un abito spezzato: pantaloni bianchi, giacca blu, camicia a righe e cravatta) e gli stessi spettatori sugli spalti (come visto in passato per i look ineccepibili di Roger Federer fuori dal campo e di un habitué come David Beckham).



Il decalogo ufficiale dei tennisti a Wimbledon Per quanto riguarda strettamente i tennisti, nel corso degli anni le regole sono state raccolte in una sorta di decalogo (ma, tecnicamente, sono solo nove voci), riportato sul sito ufficiale del torneo. Quanto segue si riferisce a tutto l'abbigliamento, comprese tute e maglioni, indossato in campo sia per gli allenamenti che per i match.