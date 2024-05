Viaggi in moto: come pulire il casco e prolungarne la durata

Indispensabile, da indossare sempre allacciato, il casco è soggetto a ogni tipo di intemperie, alla polvere, all'inquinamento, agli insetti e al sudore. Andrebbe, perciò, pulito dopo ogni utilizzo. Basta spruzzare uno spray specifico, utile per igienizzare l'imbottitura interna e rimuovere la presenza dei moscerini all'esterno, sulla calotta e sulla visiera. È importante utilizzare un panno morbido, preferibilmente in microfibra, per non graffiarlo. Vale la pena sottolineare che la presenza di insetti costituisce un rischio per i caschi, perché rilasciano enzimi che nel tempo possono corrodere la vernice e le plastiche. Perciò è consigliato rimuoverli più velocemente possibile.



Per una pulizia più profonda Per procedere in modo più accurato, il casco va smontato. Vanno innanzitutto rimossi i dispositivi elettronici - come microfoni, batterie e interfoni Bluetooth - e le imbottiture interne. Queste ultime vanno lavate con acqua e sapone di Marsiglia o shampoo neutro delicato e lasciate asciugare all'aria. Calotta, visiera e visierino parasole vanno divisi e puliti separatamente: basta solo acqua tiepida ed è sempre raccomandato l'uso di un panno morbido in microfibra per evitare di graffiarli. Non vanno assolutamente usati detergenti sgrassanti o soluzioni a base di petrolio.